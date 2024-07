Ile Maurice: Le non-respect des engagements pour les retraites dénoncé

Depuis janvier 2022, les retraités d'Air Mauritius (MK) se battent contre une diminution drastique de leur pension de retraite. Le 23 mai, ils ont rencontré le Chief Executive Officer (CEO), Charles Cartier, pour réitérer leurs revendications.

Plus d'un mois après cette rencontre, ils attendent toujours et dénoncent le non-respect des engagements de MK envers ses anciens employés. Ils déplorent également que la compagnie veuille remettre en question la gestion du plan de pension par les trustees, affirmant subir les conséquences injustes d'une diminution drastique du quantum de l'augmentation annuelle de leur pension, passée de 3 à 5 % à seulement 0,25 % depuis 2022. Charles Cartier leur a fait comprendre que le paiement de leur pension n'est pas une priorité et qu'il faudra attendre.

Le 23 mai, une rencontre a eu lieu entre le CEO de MK, le président de l'Air Mauritius Pension Scheme (AMLPS), Jean Bernard Sadien, et Roodesh Muttylall, ancien président du board of Trustees de l'AMLPS, d'une part, et les représentants de l'Air Mauritius Retirees Association. Lors de cette rencontre, il n'y a pas eu de consensus clair des deux côtés sur l'urgence de trouver une solution à cette situation qui dure depuis des années.

Du côté de MK, le rétablissement de l'augmentation annuelle des pensions au pourcentage initial n'est pas à l'ordre du jour, alors que le changement à 0,25 % d'augmentation annuelle équivaut à moins de Rs 100 d'augmentation annuelle pour plus de trois quarts des retraités et même Rs 20 d'augmentation annuelle pour une certaine partie d'entre eux. Charles Cartier a fait comprendre que pour ceux qui sont actuellement employés à MK, leur augmentation salariale est une priorité et «quand MK fera des profits, il y aura un profit sharing pour les retraités».

Pour rappel, 140 personnes avaient été forcées à la retraite lors de la période d'administration volontaire alors que certains avaient encore plus de dix ans de service à effectuer. Aujourd'hui, ces personnes ne perçoivent pas de pension de vieillesse et doivent se fier à la pension de la compagnie. Ils obtiennent environ Rs 17 à Rs 20 d'augmentation par mois, ce qui ne représente pas grand-chose en comparaison à ce qu'ils ont perdu.

Parmi les 140 ex-employés de MK qui ont été confrontés à une diminution de leurs pensions de retraite en janvier 2022, 39 ont décidé de porter leur litige devant la cour industrielle, réclamant des indemnités de licenciement à un taux punitif.