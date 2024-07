Madagascar: Pétanque - Mondial La Marseillaise - Les trois équipes malgaches éliminées

Pas de phase finale. Les boulistes malgaches n'ont pas pu franchir la phase éliminatoire du Mondial La Marseillaise après la défaite en demi-finales de la première étape des Masters de pétanque, vendredi. Trois équipes de la Grande île disputent depuis dimanche la 63e édition du Mondial La Marseillaise au parc Borély, à Marseille. Elles ont toutes été éliminées hier lors de la deuxième journée.

Trois parties ont été au programme dimanche et trois autres hier. Les triplettes malgaches ont pourtant effectué un parcours sans faute lors des trois premières parties, dimanche.

La première équipe composée de Christian Martin Andrianiaina « Nanou », Andriamahazo Haja Rafanomezantsoa dit « Havana » et Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray alias « Baloty » a, entre autres, battu l'équipe finaliste de l'édition 2023 par 13-8 puis a écarté 13-4 l'équipe béninoise vice-championne du monde. Mada2, formée de Jean François Nirina Daniel Rakotondrainibe « Zigle », Heritiana Guillaume Ralison « Radoko » et Tiana kely, a pour sa part, défait l'équipe championne des Bouches-du-Rhône (13-7). Et Mada3, constituée de Bruno Alves Andry Herilalaina, Herilantosoa Razafimahatratra dit « Hery Monde » et Jean Michel Andrianjaka ou « Tselonina », a disposé de l'équipe de France (13-9).

Ce tournoi estival réunit les meilleurs boulistes du monde, pour ne citer que les grands champions français comme Dylan Rocher, Philippe Quintais et Philippe Suchaud. Fin de parcours donc pour les équipes de la Grande île. Les 32es de finale, les huitièmes et les quarts auront lieu ce mardi. Les demi-finales et la finale auront lieu mercredi.