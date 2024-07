Madagascar: Coupe DOM-TOM - Le pays décroche son quatrième titre

La Diaspora malgache conserve la coupe DOM-TOM. Madagascar a battu en finale la Guyane dimanche soir au stade Léo Lagrange Bonneuil-sur-Marne.

Quatrième étoile. L'équipe de la diaspora malgache remporte pour la quatrième fois la coupe des Départements et Territoires d'Outre-mer (DOM-TOM). La Grande Île est le seul pays à avoir remporté quatre fois le titre après 2013, 2014, 2023 et cette année. Madagascar y participe chaque année depuis 2013 en tant qu'invitée.

La douzième édition s'est déroulée samedi et dimanche au stade Léo Lagrange Bonneuil-sur-Marne. La finale s'est tenue dimanche soir. La sélection malgache a défait en duel final la Guyane sur le score 1 à 0, but signé Rinjala Raherinaivo. Ce dernier évolue au CS Chênois en Suisse.

Cet ancien attaquant de la CNaPS Sport a marqué cinq buts à lui seul durant le tournoi. La demi-finale a été le remake de la finale de la précédente édition à l'issue de laquelle Madagascar avait écarté la Petite Île après les tirs au but. Les deux formations ont été dos à dos en finale et se sont séparées sur un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire. Madagascar a arraché la victoire et le ticket pour la finale avec une victoire de 5 à 4 aux tirs au but.

Sans faute

Dans la matinée du dimanche, Madagascar s'est imposé 1 à 0 contre le Défi Outre-Mer, but marqué par Rinjala Raherinaivo. La phase de poules s'est tenue toute la journée du samedi 29 juin. L'équipe malgache a effectué un parcours sans faute. Elle a battu d'entrée au premier match par 2 à 0 la Martinique, grâce au doublé de Rinjala Raherinaivo. Elle a par la suite disposé de l'Ile de France par 2 à 1.

Les artisans des buts malgaches ont été Thino Filahara et Rinjala Raherinaivo. Et au troisième match des éliminatoires, la diaspora malgache s'est imposée 1 à 0 contre la sélection RISI Ultramarines, organisatrice du tournoi. Le but de la victoire a été marqué par Antoine Halidi. Douze équipes participent au tournoi qui a été honoré par la présence de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech. Il a représenté la fédération française de football en tant que parrain du tournoi. L'organisateur, le réseau RISI, issu des associations ultramarines, a confié à l'Uficasm, l'association des anciens internationaux, la sélection de l'équipe malgache depuis 2013.