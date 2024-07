Madagascar: Lutte contre la Polio - La campagne de vaccination se poursuit

Prévention. Les enfants âgés de moins de quinze ans sont appelés à recevoir les vaccins antipoliomyélitiques VPO à partir de ce jour dans tout Madagascar. Cette campagne de vaccination durera jusqu'au 17 mai. Le docteur Soa Kanto Domoina Rakotonoely a souligné hier l'importance du vaccin contre la polio.

Selon lui, si une personne refuse de se faire vacciner, elle a un risque très élevé d'attraper la maladie et de la transmettre à d'autres personnes par la suite. Tant qu'un seul individu reste infecté, le risque de contracter la poliomyélite persiste. Ainsi, une couverture vaccinale complète aide à prévenir cette maladie grave et contagieuse.

La vague de vaccination organisée par l'État malgache à travers le ministère de la Santé publique est entièrement gratuite. Les vaccins seront administrés par voie orale aux enfants de moins de 15 ans. Une séance de sensibilisation menée par les mobilisateurs a déjà eu lieu quelques jours avant le début de la campagne.

Rappelons que la poliomyélite est une maladie très grave se manifestant en trois phases : l'incubation, l'invasion préparalytique et la phase paralytique. Durant la phase d'incubation, la personne infectée peut présenter des signes tels que la méningite, fièvre, vomissements, maux de ventre et diarrhée quelques jours après avoir contracté le virus. Pendant la phase d'invasion préparalytique, qui dure entre 24 et 72 heures, la personne malade peut présenter une forte fièvre de 39 à 40°C, des douleurs musculaires diffuses, des douleurs dans le dos, une perte d'appétit, une constipation et une rétention urinaire. La troisième phase, la phase paralytique, se caractérise par une paralysie asymétrique flasque et une atrophie musculaire.

L'évolution de la poliomyélite est très rapide. « Cette maladie est causée par un virus appelé poliovirus, classé dans la famille des picornavirus et le genre des entérovirus. Il existe trois types de poliovirus : type 1, type 2 et type 3. La transmission du virus se fait par contact humain, notamment par l'eau souillée, les selles, la salive, etc. », a expliqué le docteur Soa Kanto Domoina Rakotonoely.