Maroc: Parution du 27ème numéro de la revue 'Échos du Comité Al-Qods'

Rabat — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif a récemment publié le 27e numéro de la revue "Échos du Comité Al-Qods" qui revient notamment sur le bilan des réalisations de l'Agence durant la période 2019-2024.

Ce nouveau numéro s'intéresse au discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à la 15è conférence au Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), tenue en mai dernier à Banjul, en Gambie.

Ce numéro, qui a été distribué aux participants à ce sommet, comprend également les réalisations de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif, bras exécutif du Comité, dans la ville sainte, dépassant les 13,8 millions de dollars au cours de la période 2019-2024.

La revue se fait aussi l'écho des réactions arabes et internationales saluant les initiatives de SM le Roi et les efforts du Souverain pour la défense d'Al Qods, ainsi que les efforts du Royaume du Maroc pour l'acheminement de l'aide à la population de Gaza et aux Maqdessis.

Elle rappelle, par ailleurs, les activités et les programmes de l'Agence dans divers secteurs, ainsi que sa participation au Salon international de l'édition et du livre à Rabat en mai dernier, en plus d'autres thématiques. Il s'agit notamment de l'annonce de la deuxième édition des Prix "Al Qods Acharif" d'excellence journalistique dans les médias de développement, la remise de la médaille du courage et de la bravoure au président du Syndicat des journalistes palestiniens, la visite d'une délégation d'universitaires et d'étudiants américains à l'Agence et l'annonce des lauréats de la 5ème édition du concours "Couleurs d'A-Qods".

Le numéro contient en outre un dossier sur la Stratégie numérique de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif (2024-2027). La revue met ainsi l'accent sur plusieurs activités et initiatives de l'Agence dans le cadre de la mise en oeuvre de cette stratégie.

A cet égard, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Echerkaoui, souligne dans un éditorial intitulé "La digitalisation au service du développement socio-économique à Al-Qods", qu'en dépit des difficultés, l'Agence continue de mettre en oeuvre son plan d'action 2024 conformément à la vision éclairée de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, qui oriente le travail de l'Agence vers des projets concrets au profit des Palestiniens d'Al-Qods et de leurs institutions.

En mai 2024 à Casablanca, l'Agence a dévoilé sa stratégie numérique 2024-2027 sous le slogan "Le développement numérique au service du développement économique et social d'Al-Qods", a-t-il rappelé.

A cette occasion, l'Agence a annoncé l'ensemble des projets inscrits dans cette stratégie avec un budget annuel d'un million de dollars, a précisé M. Cherkaoui, notant que cette annonce vient couronner le processus de digitalisation de l'administration et l'acquisition des premiers certificats de conformité aux normes internationales de qualité ISO. Elle conforte aussi les efforts de l'institution pour moderniser et développer son système digital afin d'accompagner l'essor du numérique.

L'éditorial de M. Cherkaoui évoque aussi l'annonce par l'Agence, en mai dernier, du lancement de nouveaux projets de restauration et de reconstruction de la Vieille Ville d'Al-Qods et de certains de ses quartiers, soulignant que ce processus est une concrétisation des Hautes Instructions Royales pour assurer la continuité du travail quotidien sur le terrain du Comité d'Al-Qods, parallèlement à l'effort politique entrepris par la diplomatie marocaine à plusieurs niveaux pour soutenir la cause palestinienne, protéger Al-Qods et préserver son statut juridique.