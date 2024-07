Tunisie: Anniversaire FIH - « Othello et après... » en première, vendredi 5 juillet 2024 ....60 ans après la première inaugurale, vendredi 31 juillet 1964

TUNIS/Tunisie — Donnant un clin d'oeil particulier à une arrière scène naturelle qui fait la beauté et le charme du Centre culturel international de Hammamet (CCIH) depuis plus d'un demi-siècle et à la scène de son théâtre en rond et en plein air unique, le comité directeur de la 58ème édition du Festival international de Hammamet (FIH) dont le programme officiel a été dévoilé la semaine dernière a organisé sa conférence de presse en présence d'un grand nombre de journalistes, mais aussi d'artistes qui font partie de la programmation de cette nouvelle édition.

Une édition qui marque le soixantième anniversaire d'un Festival, d'une saison internationale mais aussi d'un théâtre ouvert depuis sa création, aux différentes expressions artistiques de haute facture dont le quatrième art.

Parmi les 28 soirées en tout dont 17 de Tunisie, figurent six pièces tunisiennes au programme de cette 58ème édition (5 juillet-3 août 2024) avec à l'ouverture, la première d'« Othello et après » mise en scène par Hammadi Louhaibi d'après un texte de Boukthir Douma, spécialement conçue pour cette édition-anniversaire.

Le directeur de cette édition, Najib Kasraoui a noté que pour marquer la célébration de ce 60ème anniversaire le choix s'est porté sur la présentation en ouverture de l'édition de cette année de la même production qui a inauguré sa première en 1964, celle qui a placé la découverte sous le feu des projecteurs, offrant au public l'inestimable héritage shakespearien avec "Othello" dans une mise en scène de l'illustre homme de théâtre Ali Ben Ayed.

La même pièce de théâtre est ainsi programmée soixante ans plus tard dans une version revisitée de Hammadi Louhaibi avec une conception différente et contemporaine. Cet hommage célèbre certes le 60e anniversaire, mais il établit également un lien avec nos racines et nous rappelle notre héritage artistique ainsi que le devoir de fidélité aux principes fondateurs de ce festival : le FIH est plus qu'une série de spectacles, c'est un voyage à travers les époques et les lieux, ajoute-t-il.

Ainsi, la scène du Théâtre de plein air de Hammamet, accueillera en première cette nouvelle version « shakespearienne », porteuse d'un regard contemporain, une pléiade d'acteurs tunisiens avec à l'affiche : Mhadheb Rmili, Mohamed Chawki Khouja, Bahram Aloui, Samia Bouguerra, Ibaa Hamli, Faten Chouabi, avec la participation spéciale d'Ahmed Mejri.

« Othello » 2024 se situe , selon la note de présentation, dans l'époque actuelle et traite la dualité du bien et du mal, de l'amour et de la haine en mettant en exergue les dérives racistes et intégristes.

En langue arabe et dans un décor chorégraphique contemporain, la production tunisienne « Othello » constitue pour le metteur en scène non seulement une nouvelle expérience mais surtout une énorme responsabilité de présenter une nouvelle version d'une œuvre signée par l'illustre homme de théâtre Aly Ben Ayed, la production interarabe qui a été présentée dans la soirée inaugurale du vendredi 31 juillet 1964, lançant ainsi la toute première édition du festival international de Hammamet. Une oeuvre qui a fait couler l'encre et placé "La Tunisie en vedette avec le succès théâtral de l'année « Othello » dans l'écrin d'un Théâtre architectural unique (Titre de l'encadré).