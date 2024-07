Togo: Agenda très chargée pour l'Exécutif et tout le Conseil communal de Golfe 1

La commune de Golfe 1 à la page. Et quelle page ? Celle du respect de la tradition prescrite par les textes qui sous-tendent la décentralisation au Togo et qui exigent des élus locaux, la tenue trimestrielle des sessions ordinaires par le Conseil communal ensemble avec l'exécutif et les Conseillers municipaux. Le Commune de Golfe 1, Bè Afédomé, a ouvert ce Lundi 1er Juillet 2024 la 3ème session ordinaire de l'année.

C'est une session qui, d'après le Maire principal de la Commune de Bè Afédomé, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, va plancher sur divers sujets dont les projets menés par la commune et la question des finances. « Légaliste que nous sommes, on a ouvert cette session, qui va prendre en compte presque deux semaines, nous allons discuter d'un certains nombres d'actions que nous avons menées dans notre commune, à savoir tout ce que l'exécutif a pu exécuter, nous allons faire-part au conseil.

Egalement faire-part du niveau d'exécution du budget à savoir les recettes mobilisés et également les dépenses effectuées. Est-ce que tout ça rentre dans le cadre du budget 2024 que nous avons eu à voter au cours de la dernière session de 2023. Nous allons également inviter le Trésorier payeur à cette session pour nous présenter la situation de la trésorerie.

Et également cette session sera consacrée à l'adoption d'un budget supplémentaire. Nous sommes aussi en train d'exécuter un projet avec la commune soeur de Vo 4. Et lors de la dernière session, nous avons débattu sur ce projet là et au cours de cette session, nous allons visiter Vo 4 pour toucher du doigt l'évolution de ce projet qui consiste à l'Apiculture », a fait savoir le premier responsable du Conseil communal de Golfe 1.

%

Et ce n'est pas fini, puisque d'autres sujets meubleront les discussions entre les membres du Conseil. « Au cours de cette session, le responsable va nous présenter l'état des lieux. Au cours de cette session, les trois commissions permanentes, Commission finance, Commission Affaires sociales, Commission Affaires domaniales auront également à entretenir les Conseillers.

Nous sommes aussi en partenariat avec l'ONG OADEL, qui viendra nous présenter son projet PARI. Nous allons également solliciter l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales pour nous présenter les objectifs de cette agence ».

Ce sont là autant de sujets qui d'après le Maire Gomado, vont faire l'objet de débats intéressants. « Il y aura beaucoup de débat pour contribuer au renforcement de cette politique locale de développement enclenchée depuis 2019 », a-t-il enfin promis.