Togo: Une nouvelle étape d'affaires pour les entreprises au pays

La chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI Togo) a lancé ce lundi la plateforme DATABIZ, une avancée novatrice majeure dans l'offre de services aux entreprises. C'est une solution digitale conçue par le Cabinet BHK Consulting.

Sous forme d'un annuaire digital des entreprises dans le pays, Databiz va faciliter les échanges et les collaborations internationales. Pour les opérateurs économiques, la plateforme représente un outil essentiel pour élargir leur réseau et accéder à de nouveaux marchés.

Les investisseurs y trouveront des informations fiables pour prendre des décisions éclairées, tandis que les étudiants et chercheurs pourront exploiter cette base de données dans le cadre de leurs travaux académiques. Quant aux décideurs politiques et à la société civile, ils y trouveront un précieux baromètre de l'activité économique.

La CCI Togo explique l'aboutissement d'un long processus qui s'inscrit parfaitement dans son engagement constant à promouvoir le développement des entreprises, à renforcer leurs capacités et à accroître la compétitivité du secteur privé togolais

« Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape avec Databiz, une plateforme numérique robuste et accessible conçue pour accroître la visibilité des entreprises et favoriser de multiples opportunités de collaboration et de croissance », a déclaré Nathalie BITHO, la présidente de la délégation spéciale consulaire de la CCI Togo.

En quoi consiste réellement la plateforme ?

Pour le cabinet BHK Consulting qui a conçu la plateforme, DATABIZ représente une plateforme dédiée aux données d'entreprises spécifiquement conçue pour le contexte togolais. Elle offre un environnement convivial permettant la présentation et la recherche de services, répondant ainsi aux besoins variés des opérateurs économiques, des investisseurs, des étudiants, des chercheurs, des décideurs politiques et de la société civile.

Dotée de fonctionnalités à la fois basiques et avancées, DATABIZ facilite un accès intuitif et efficace à l'annuaire et aux échanges commerciaux, tout en stimulant l'innovation. La plateforme dispose également d'un moteur de recherche multicritères pour des recherches avancées, offrant une vitrine numérique permettant aux entreprises togolaises de se distinguer et d'attirer des clients et partenaires potentiels.

L'accès à Databiz est conditionné par un abonnement flexible, adaptable aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, qui a la possibilité de choisir le niveau de service optimal pour atteindre ses objectifs. Grâce à cet abonnement, les utilisateurs peuvent accéder directement à des prospects ciblés et qualifiés, renforçant ainsi leurs efforts de marketing et de communication à travers des campagnes d'e-mails et de SMS.

Les responsables de BHK Konsulting rassurent de l'aspect convivial et inductif de la plateforme qui est publique et facile d'accès.

« L'intérêt pour cette plateforme est triple. Nous offrons une présence accrue dans l'écosystème numérique aux entreprises, leur meilleure visibilité, nous facilitons les interactions B2B, les entreprises se doivent d'améliorer leurs partenariats commerciaux, mais également le volet B2C, c'est-à-dire non plus d'entreprise en entreprise, mais cette fois-ci d'entreprise vers les clients », a indiqué Koffi Helmut Bonin, le Directeur général de BHK Konsulting.

Au-delà d'une simple plateforme numérique, il a précisé qu'il s'agit d'un outil stratégique crucial pour le développement économique du Togo. Elle offre une infrastructure solide et accessible à tous.