Congo-Kinshasa: Clôture triomphale du tournoi Open WIDAL - Le tennis enflamme Kinshasa

Kinshasa, 29 juin 2024 - Le « Open WIDAL » a offert une semaine de tennis intense au Cercle Gourmand de Kinshasa, concluant en apothéose avec des finales spectaculaires. Organisé par la Fondation WIDAL, sous la direction de Madame Déborah LOANDO et l'initiative de Son Excellence Guy LOANDO MBOYO, cet événement a réuni plus de 70 athlètes issus de divers horizons, y compris le Congo Brazzaville, les États-Unis, et plusieurs provinces de la RDC. Finales épiques La finale Senior Dames a été l'un des moments forts du tournoi.

Cathy NDEKO a triomphé face à Gloria KENDA dans un retournement de situation mémorable. Après avoir perdu le premier set 3-6, Cathy a renversé la vapeur en s'imposant 6-3 dans le second set avant de dominer entièrement le dernier set avec un score sans appel de 6-0. Chez les Junior Messieurs, Gédéon BANGEMA a pris le dessus sur Éternité Kalonji dans un match serré. Gédéon a remporté le premier set 7-5 et a confirmé sa victoire avec un score de 6-4 au second set.

La finale Senior Messieurs a vu Isaac Bokungu battre Isaac BONOMPETI. Isaac BOKUNGU a pris un excellent départ avec un premier set remporté 6-2, et a clôturé le match de manière impressionnante avec un 6-0 dans le second set. Engagement et reconnaissance Les joueurs ont exprimé leur reconnaissance envers la Fondation WIDAL pour son soutien continu. «Nous remercions la Fondation WIDAL, présidée par Madame Déborah LOANDO, pour pérenniser ces initiatives qui offrent aux jeunes la capacité de s'épanouir par le biais du sport, en particulier le tennis, qui reste rare en République Démocratique du Congo», ont-ils déclaré.

Une aventure qui commence L'édition inaugurale de l'Open WIDAL a été un succès retentissant, posant les bases pour des futures éditions encore plus grandioses. Comme l'a souligné monsieur Hebert, cadre de la Fondation WIDAL, «l'Open WIDAL est un début d'histoire qui va s'étendre dans plusieurs disciplines sportives au bénéfice des jeunes.» Restez à l'écoute pour plus de moments sportifs mémorables lors des prochaines éditions de l'Open WIDAL.