Congo-Kinshasa: Le DG de TotalEnergie RDC salue l'ouverture d'esprit du Ministre Bussa

*Distributeur des produits de spécialité et pétroliers en République Démocratique du Congo, la société TotalEnergie, représentée par son Directeur Général, a répondu ce jeudi 27 juin à l'invitation du Ministre du Portefeuille Jean Lucien Bussa dans le cadre des consultations initiées visant à faire part aux entreprises sous sa tutelle, sa vision de gouvernance.

Satisfait des échanges avec le Ministre du Portefeuille, cette délégation n'a pas manqué à faire mention, à ce dernier, des défis, priorités et difficultés que connaît leur entreprise.

« Les entretiens ont été riches. Le Ministre a voulu nous présenter ses priorités. Il était prêt à accompagner les pétroliers à développer leurs activités de manière sereine. Il était prêt à nous aider à créer de l'emploi pour la population », a fait savoir, Baba Diallo, Directeur Général de TotalEnergie RDC.

« Nous lui avons exprimé les besoins de TotalEnergie RDC, les contraintes et les difficultés que nous traversons, mais également difficultés que traversent tout le secteur pétrolier. Il nous a demandé de lui faire un mémorandum de difficultés que nous avons et de solutions pour les bonnes résolutions. Nous souhaitons qu'il soit à nos côtés. Qu'il continue à être à l'écoute et que cette écoute soit suivi d'actions », conclut-il.

Il y a lieu de signaler que la société TotalEnergie commercialise des produits et services via son réseau de stations et à leurs clients professionnels. Elle mène, en RDC, de nombreuses actions sociétales. L'année 2000 marque le début de ses activités de distribution en RDC. Elle a plus au moins 40 station-service dans l'ensemble du pays.