Madagascar: Projet Odof - Appui des nouveaux inspecteurs industriels

Une semaine à peine après leur entrée en service, les inspecteurs des industries ne chôment pas. Ils se mettent déjà au travail pour partager leur savoir-faire avec les industriels. Ils ont décidé d'entamer cet appui avec l'usine de pâtes alimentaires au By-Pass, Alo Food Factory.

C'est une ligne de production installée dans le cadre du projet One District, One Factory. Les gérants de cette usine sont actuellement en pleine phase de tests. D'où, justement, la présence de ces techniciens et fonctionnaires au sein de ce corps.

Le ministère de l'Industrialisation explique cette manoeuvre comme une descente, dans le but de réglementer, selon les attributions des inspecteurs des industries, le secteur industriel. Mais aussi d'accompagner le développement de ce secteur, en passe d'être de nouveau porteur de l'économie.

«Nous avons donné certaines instructions aux gérants de cette usine pour leur permettre d'améliorer leurs activités et de contribuer à la croissance du secteur. Des conseils ont aussi été donnés par rapport à l'exploitation de cette unité industrielle de pâtes alimentaires car cette usine est actuellement dans une phase d'essai technique. Ce sont les raisons pour lesquelles les inspecteurs des industries sont descendus sur place», explique la directrice générale de l'Industrialisation (DGI), Njiva Rakotoarivonona.

Compétences en gestion

Une visite qui a été appréciée par les gérants de cette usine. Finoana Rakotomanana, le gestionnaire de cette unité ODOF, affirme que, avec l'aide de ces inspecteurs des industries, ils pourront optimiser leurs compétences en gestion de leurs usines et ainsi atteindre la production escomptée et même plus. Pour le cas de cette usine, il s'agit de la production de quatre tonnes de pâtes alimentaires par jour, si elle tourne à plein régime.

Avec la récente prestation de serment de trente et un nouveaux inspecteurs industriels, les fonctionnaires de ce corps particulier sont désormais au nombre de cinquante et un. Leur place est stratégique, notamment dans la marche au développement industriel, car ils sont des régulateurs du secteur.

Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du Commerce, a souligné lors de la prestation de serment de ces inspecteurs industriels que la clé pour développer les industries se trouvait entre leurs mains. Ils seront également des hommes et des femmes de terrain. «Vous serez aussi la plupart du temps sur le terrain, en ville et en campagne, et non cloîtrés dans des bureaux», leur avait dit le ministre de l'Industrialisation lundi, à Anosy, lors de la prestation de serment de ce corps.