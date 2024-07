Madagascar: Réligion - Le conflit s'aggrave à la FJKM Tanambao

Le culte dominical de l'église Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) Tanambao Rafaralahy Andriamazoto à Antsiranana a dégénéré en mouvement de contestation.

Rien ne va plus au sein de ce temple et la zizanie au sein des fidèles a connu un nouveau rebondissement et a pris de l'ampleur faute de mesures prises par les responsables du synode et du siège dans la capitale. Dès le début, la source du conflit a été le refus de l'affectation de l'ancien pasteur Rivo Arison. On dit que ce pasteur est crédible vis-à-vis des fidèles parce qu'il a fait beaucoup dans son ministère en édifiant l'église et en construisant de nombreuses petites églises.

Des tentatives ont été faites, le mois dernier, par les missionnaires du « Foibe » pour résoudre le problème, mais elles ont été vaines et le mécontentement a pris de l'ampleur.

Dimanche tôt le matin, l'équipe synodale, dirigée par le Pasteur Rabevitasaina, accompagnée de quelques pasteurs et de « mpiandry » vêtus de blanc, en provenance d'autres temples, a fait une grande marche pour se rendre à Tanambao, dans le but d'installer un nouveau pasteur, connu sous le nom de Emile Johnson William Nirinarison, qui devait remplacer le pasteur sortant, mais ils ont été accueillis par une foule en délire qui formait un bouclier humain pour les empêcher d'entrer dans la cour de l'église. C'était en présence d'un huissier et des Forces de l'ordre.

Ces dernières ont été présentes seulement pour éviter le débordement. Car ils ne pouvaient rien faire à cause de la tension qui montait d'un cran de la part des deux côtés, certains d'entre eux ne faisaient que filmer et photographier le triste évènement. Durant plus d'un tour d'horloge, les deux parties se disputaient, mélangeant des cris, des applaudissements, des chansons...

Départ

Certains apportaient même de la vuvuzela pour intensifier le bruit. D'autres ont brandi des banderoles. En outre, on a remarqué que la porte du domicile du pasteur a été recouverte de parpaings cimentés pour empêcher ceux qui voudraient y entrer. Le moment s'est transformé en un dialogue de sourds-muets pendant des heures. Et comme il n'y a pas eu d'accord, l'équipe synodale a quitté les lieux.

Par conséquent, les paroissiens ont insisté sur le fait que la manière dont le Pasteur Rivo Arison a été affecté n'est pas juste et ne suit pas les règles de la FJKM, c'est juste de la jalousie, donc ils n'accepteront pas jusqu'à la fin. Leur pasteur doit revenir. Certains réclament également le départ du pasteur synodal.