Madagascar: 15 ans du Lions Club Ilohasina - Un terrain de basket pour le lycée Andriamborona

Pour marquer son 15e anniversaire, le Lions Club Antananarivo Ilohasina a initié en janvier 2023 un projet d'envergure : offrir un terrain de basket à un lycée public et c'est celui d'Andriamborona de la commune rurale d'Ambohimanga qui a été choisi. Ce projet ambitieux, symbole de l'engagement social et pérenne du club, s'est concrétisé après plusieurs mois d'efforts soutenus.

Grâce à une série d'actions de collecte de fonds, le « voyage en train », le « Ilohasina fait son show II » et au soutien précieux de divers partenaires, comme la CEM, Cogeci, Airtel Madagascar, Cnam, ECE, Habibo et Acep, les membres du Lions Club Antananarivo Ilohasina ont réussi à réunir les ressources nécessaires à la réalisation de ce projet. Le terrain de basket a été officiellement remis au lycée le samedi 29 juin 2024, lors d'une cérémonie présidée par Anna Ratsimbarison, présidente du Lions Club Antananarivo Ilohasina et marquée par la présence de la Proviseure, des représentants des autorités locales.

Gratitude

La cérémonie, empreinte de joie et de reconnaissance, a également rassemblé les membres du club et les représentants des partenaires ayant contribué au succès de cette initiative. Dans son discours, la présidente a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet et a souligné l'importance de ce terrain de basket pour les élèves du lycée Andriamborona. Ce n'est pas seulement une simple installation sportive, mais un espace dédié à la jeunesse, un lieu de rassemblement favorisant l'épanouissement personnel et collectif des élèves du lycée et des jeunes de la commune. « Notre engagement ne s'arrête pas ici », a affirmé la présidente du LCAI.

« Fidèles à notre devise, nous continuerons à servir les démunis et à soutenir des projets qui apportent un véritable changement dans la vie de ceux qui en ont besoin». Cette initiative exemplaire s'inscrit dans une longue tradition de projets menés par le Lions Club Antananarivo Ilohasina depuis sa création. Le club n'a cessé de se dévouer à l'amélioration du bien-être des communautés locales, démontrant ainsi que l'entraide et la solidarité peuvent véritablement transformer des vies.

En ce 15e anniversaire, le Lions Club Antananarivo Ilohasina réaffirme son engagement à poursuivre ses actions en faveur des plus démunis, convaincu que chaque geste, aussi modeste soit-il, contribue à construire un avenir meilleur pour tous.