Madagascar: Examen du BEPC - L'épreuve de Malagasy abordable pour les candidats

Près de trois cent mille candidats passent l'examen du BEPC cette semaine. La première journée s'est déroulée sans encombre.

Plutôt accessible », soutient à l'unanimité la plupart des candidats interrogés sur l'épreuve de Malagasy durant l'examen du Brevet d'étude du premier cycle (BEPC), hier. Trouvé à la cour principale du Lycée Moderne Ampefiloha (LMA), Daniel, après avoir passé trois heures dans la salle d'examen, est sorti avec le sourire au visage, tout en manifestant une grande satisfaction. Lui qui n'a pas hésité à répondre à nos questions.

« J'ai bien révisé mes cours de Malagasy. De plus, le sujet que j'ai traité tout à l'heure n'a pas été difficile. Il a été à ma portée », a-t-il déclaré. Certains candidats comme Sarobidy affirment que c'était plus facile que les sujets traités pendant les examens blancs. « Je pense que j'ai assuré cette fois car je me suis entraîné depuis longtemps pour faire face à cette épreuve qui était ma bête noire durant l'année scolaire », a confié Mandimby, en compagnie d'autres candidats.

Les futurs lycéens avaient eu à peu près trois heures et quinze minutes pour traiter le sujet, hier matin. Pour chaque candidat, qu'il soit dans l'option A ou dans l'option B, le coefficient de la note, qui est évalué à trois, est le même.

%

L'épreuve de Malagasy s'est divisée en quatre parties : l'étude de texte, la question sur le Riba, les règles grammaticales et la production écrite. Toutes ces parties du sujet traité se sont surtout axées sur l'exhumation ou le Famadihana. Que ce soit pour l'extrait du texte Lavakombarika, écrit par Clarisse Ratsifandrihamanana, tiré des pages 41-43. Mais également pour la production écrite qui consigne les candidats à rédiger un texte de quinze phrases en développant le thème « Manaja sy mikarakara ny Razana ny Malagasy », un sujet qui stipule que les Malgaches manifestent du respect pour leurs ancêtres.

Niveau

Léonie Razafindraketaka, une professeure de Malagasy, a affirmé que le sujet était tout à fait dans le niveau des candidats. De plus, le thème fait partie des leçons à donner aux élèves de la classe de troisième. Les candidats ont trouvé de quoi remplir leur feuille d'examen, en espérant que la suite sera à l'image de ce premier sujet.

Après l'épreuve de Malagasy, hier matin, les candidats ont enchainé avec celle de la Science de la Vie et de la Terre dans l'après-midi. Les examens du BEPC se poursuivront aujourd'hui et les candidats vont devoir se pencher sur les sujets de Mathématiques, en matinée, et de Français dans l'après-midi. Pour le troisième jour de l'examen, demain, les futurs lycéens auront à subir les épreuves d'Histoire-Géographie et de Physique-Chimie. Et le quatrième jour, ceux qui ont choisi l'option A vont passer l'épreuve d'Anglais.