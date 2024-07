Congo-Brazzaville: Législatives 2024 en France - Nadège Abomangoli réélue députée de la 10e circonscription

La députée insoumise native du Congo, Nadège Abomangoli, du parti La France insoumise (LFI), a été réélue députée de la dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis. Également réélu, son homologue Hubert Wulfranc (PCF-Nupes) avec qui elle a co-présidé le Groupe d'amitié France-Congo.

Lors du premier tour des élections législatives historiques du 30 juin dernier au cours duquel le Rassemblement national est arrivé en tête, la députée sortante Nadège Abomangoli a été réélue dès le premier tour. La candidate du Front populaire a remporté 52,60 % des suffrages dans la troisième circonscription, dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis (Aulnay-sous-Bois, Bondy et Les Pavillons-sous-Bois).

« Merci aux habitantes et habitants d'Aulnay, Bondy Sud-Est et des Pavillons qui ont fait l'honneur de me réélire dès le premier tour après deux ans d'action à leurs côtés ! Contre le péril raciste du RN qui progresse, je serai en première ligne cette semaine avec le Nouveau Front populaire », a-t-elle réagi sur le réseau social X, ex-Twitter.

Face à elle, la candidate du Rassemblement national, Monique Trova, est arrivée en deuxième position, avec 18,31 % des voix, suivie d'Alain Ramadier (17,62 %), candidat des Républicains et député entre 2017 et 2022. C'est, d'ailleurs, face à lui que Nadège Abomangoli s'était imposée en 2022 au second tour avec 55,53 % des suffrages.

Pour le compte du Groupe d'amitié France-Congo, Nadège Abomangoli s'était rendue au Congo en mars dans le cadre des échanges entre parlementaires et du renforcement des capacités des membres des deux chambres basses. Avec ses homologues congolais, ils avaient passé en revue les liens d'amitié entre la France et le Congo en s'appuyant sur les acquis mémoriels tels que Brazzaville capitale de la France libre de 1940 à 1942 et de l'Afrique équatoriale française de 1910 à 1958.