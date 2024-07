Congo-Brazzaville: Numérique - Dix jeunes innovateurs obtiennent une formation au Maroc

Dix jeunes innovateurs congolais se sont envolés le 1er juillet pour le Royaume du Maroc où ils vont participer à une formation spéciale de renforcement des capacités dans le domaine du numérique.

La formation s'inscrit dans le cadre de la huitième édition du programme « Seeds of the future », initiée par la société Huawei. Dix-sept pays participent à la session de formation qui va se dérouler au Maroc sur deux semaines. Pour cette huitième édition, dix jeunes innovateurs congolais dont deux femmes ont été retenus. La sélection s'est faite en ligne à travers les plateformes digitales du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, sur la base de quelques critères bien définis.

Le postulant devait avoir une bonne maîtrise de la langue, de l'outil numérique, présenter des projets digitaux pertinents, manifester un intérêt soutenu pour les technologies de l'information et de la communication et être âgé de 18 à 29 ans.

L'objectif de la formation est de donner à ces jeunes développeurs, en majorité ingénieurs, de nouvelles connaissances pouvant leur permettre de réaliser des exploits dans le domaine et de promouvoir la culture de l'entrepreneuriat digital.

Lors d'un entretien peu avant leur départ, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a félicité les jeunes bénéficiaires, les exhortant à travailler avec détermination afin de bien représenter le pays et de lui donner une bonne image. Il leur a dit que le pays a besoin d'eux pour développer le secteur du numérique, retenu dans le Plan national de développement 2022 2026 parmi les six piliers.

« Vous aviez été sélectionnés parce que vous avez les capacités requises pour bien représenter le Congo au Maroc. Nous vous recevons aujourd'hui, peu avant votre départ, pour vous témoigner le soutien du gouvernement. Vous devez donc mouiller le maillot pour défendre valablement le drapeau du pays. Le gouvernement est en train de préparer les conditions nécessaires pour qu'à votre retour, vous soyez employés, étant donné que nombreux d'entre vous ont déjà conçu leurs projets », a souligné Léon Juste Ibombo.

Pour les persuader, le ministre a énuméré quelques projets emblématiques que le gouvernement est en train de mettre en œuvre dans le secteur de l'économie numérique dont leur concours est attendu. Il a cité, entre autres, la construction du Data Center du gouvernement dont la livraison est promise pour décembre prochain, un écosystème numérique capital dans la sécurité informatique.