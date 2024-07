Congo-Brazzaville: Championnat départemental de la Ligue de sport du travail - Le nzango donne le top

Le championnat départementale de la Ligue de sport du travail de Pointe-Noire a démarré le 30 juin au complexe sportif, sous la houlette du directeur départemental des Sports et de l'Education physique, Joseph Biangou Ndinga. La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux matches de nzango.

Le championnat a démarré par le nzango tandis que le football interviendra le 6 juillet pour des raisons logistiques. En match d'ouverture, l'équipe de l'Agence congolaise des systèmes d'information (ACSI) s'est inclinée face à celle de Brasco, sur le score de 49 à 51. Cette défaite face à la vice-championne en titre de la Ligue de sport du travil a fait passer ACSI à côté de son objectif. « Nous sommes passées à côté de notre premier match, certes, mais nous allons reprendre les choses en main lors de la deuxième journée face à l'équipe d'Ilogs. Notre objectif est non seulement d'aller loin dans ce championnat mais aussi, de nous maintenir en bonne santé », a dit Prisca Mariene Massélé.

De son côté, Liane Pangou, capitaine de Brasco, a indiqué que leur objectif est de remporter le trophée 2024 après la deuxième place occupée la saison dernière. « Nous sommes tellement fières de notre performance en match d'ouverture car, après une première mi-temps peu convaincante (29-24) en faveur de ACSI, nous nous sommes battues pour remporter ce match à la fin. Je félicite et j'encourage toute l'équipe et je dis merci à nos dirigeants pour le soutien indéfectible », a-t-elle souligné.

%

Notons que peu avant ce match d'ouverture, une rencontre de gala a mis aux prises la sélection des véterantes de la Ligue départementale de nzango face à la sélection des vétérantes de la Ligue de sport du travail. Au terme de ce match à sens unique, la sélection de la Ligue de nzango s'est imposée largement, 43 à 29. Un score qui symbolise la réponse du berger à la bergère. En effet, les vétérantes de la Ligue de nzango ont pris leur revanche après la défaite que leur avait infligée l'adversaire l'an dernier. La capitaine de la sélection de la Ligue départementale de nzango a félicité ses coéquipières pour leur dynamisme qui leur a permis de rendre la monnaie de la pièce.

Pour sa part, Micheline Diambou, capitaine des vétérantes de la Ligue de sport du travail, a reconnu leur défaite. « Au nzango si vous ne suivez pas le jeu par les chants, l'adversaire prend le dessus sur vous. Et cela ne se pardonne pas », a-t-elle signifié.

Prenant la parole, le président de la Ligue de sport du travail, Peter Moka, qui organise le dernier champonnat de son mandat, a rappelé aux participants que les compétitions de sa Ligue sont réservées aux travailleurs. « Ces compétitions permettent aux participants de garder la cohésion au sein des entreprises et de se maintenir en bonne santé », a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a invité les participant à plus de discipline et au fair-play.

Le directeur départemental des Sports et de l'Education physique, Joseph Biangou Ndinga, dans son d'ouverture, a salué les responsables des entreprises pour l'amour et l'intérêt qu'ils accordent au sport. « Le sport dans l'entreprise donne la possibilité aux travailleurs de jouir d'une santé saine et d'une lucidité tendant à l'efficacité et la visibilité des entreprises. C'est pourquoi, je demande aux sportifs d'être forts et endurants afin d'aborder avec enthousiasme ces compétitions. Soyeux également respectueux des règles de jeu et des décisions arbitrales », a-t-il exhorté.