Madagascar: Ressources Halieutiques - Lutte acharnée contre la pêche illégale

La Grande île est citée comme référence régionale dans la lutte contre la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Les « crimes associés » sont également combattus.

Madagascar peut se vanter d'avoir réussi à décourager les activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, durant la remise officielle de la vedette rapide « Atsantsa II » à Toliara le week-end dernier, a fait savoir que Madagascar a fait des efforts en matière de lutte. « La Grande île constitue actuellement une référence régionale auprès de l'Union africaine, de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Commission de l'océan Indien (COI) en matière de lutte », a-t-il déclaré.

Le ministère est doté de vingt-trois vedettes rapides, équipées et installées aux quatre coins de l'île. « Le délit poursuivi dernièrement est celui des Sri-Lankais qui ont pêché illégalement au large de Tambohorano, région Melaky. L'amende imposée est beaucoup plus chère que le prix d'achat de leurs bateaux », a ajouté le ministre.

La mise en place d'une flotte de vedettes rapides équipées qui accompagneront les activités du Centre de surveillance de pêche (CSP), les réformes engagées dans la gouvernance de la pêche en général ainsi que le partenariat élargi entre le département de la Pêche et de l'Économie bleue avec la marine nationale, la Gendarmerie nationale, les autorités locales, la police de l'air et des frontières, les pêcheurs, et l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF), sont, entre autres, les points stratégiques de lutte contre la pêche INN et « crimes associés ».

Atsantsa II

« Les crimes associés » concernent le transport illicite de produits tels que l'or, le bois de rose, les drogues ou les animaux ainsi que la migration clandestine, à bord de bateaux de pêche. Il n'y a pas que les bateaux industriels étrangers. Les pêcheurs traditionnels et les pêcheurs locaux sont concernés par la lutte contre la pêche INN et « crimes associés ».

« Le non-respect de la période de fermeture des pêches, l'utilisation de matériels non adéquats comme les moustiquaires, la non-déclaration des produits pêchés auprès de la direction régionale de la Pêche et le non-respect des normes internationales pour les pêcheurs industriels locaux font partie de la pêche INN. Les crimes associés concernent toutes formes d'exportation illégale à bord de bateaux de pêche », a fait savoir le ministre Paubert Mahatante aux pêcheurs venus assister à la remise officielle de la vedette « Atsantsa II ».

C'est le troisième navire destiné à détecter et poursuivre les bateaux à activité illégale dans la région Atsimo-Andrefana avec ses 400 km de côtes. « Tendromaso » a été reçu en 2022 et sera mis en place à Morombe, « Atsantsa II » opérera à Toliara et une autre vedette sera opérationnelle à Itampolo, littoral Sud du district d'Ampanihy. « Atsantsa II », d'une puissance totale de 900 CV, est ultra-équipée, nécessitant en revanche 250l par heure, est un don du peuple japonais.