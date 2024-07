Afrique: Priorité à droite

opinion

Comme il fallait s'y attendre, l'extrême droite caracole en tête des législatives françaises à l'issue du premier tour. Le Rassemblement national a raflé 33% des suffrages exprimés devançant le Nouveau front populaire et le Camp présidentiel.

Les résultats des élections européennes sont donc confirmés. L'ascension de l'extrême droite se fait de manière irrépressible d'une élection à l'autre depuis le début des années 2000. Les deux leaders du Rassemblement national Marine Le Pen et Jordan Bardella s'imaginent déjà à la tête de l'État français. On voit mal comment les tendances vont s'inverser au second tour malgré les consignes de vote conjointes du Nouveau front populaire et du Camp président pour faire barrage à l'avancée du Rassemblement national.

Le vote des Français exprime un ras-le-bol de la part belle accordée aux étrangers en particulier aux Arabes et aux Africains et de toutes les conséquences générées par cette politique migratoire. Mais les ténors du Rassemblement national ont tenu à rassurer les Français que les étrangers seront les bienvenus du moment qu'ils respectent la loi et la culture française.

Eh oui, la chasse aux étrangers et aux migrants est l'une des décisions craintes par la diaspora et par une partie de l'opinion à en juger les discours de l'extrême droite depuis plusieurs années. Cela pourrait être un mal pour un bien en particulier dans les relations entre la France et les pays africains, anciennes colonies françaises.

La victoire du Rassemblement national s'inscrit dans l'ordre historique des choses. Si les Français en ont ras-le-bol des étrangers en général et des Africains en particulier, beaucoup de pays d'Afrique ont déjà entamé la rupture avec l'ancienne puissance coloniale depuis un certain temps. C'est le cas du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Sénégal. Mais d'autres pays risquent aussi de basculer dans cette tendance surtout dans l'éventualité d'une prise de pouvoir de l'extrême droite en France.

C'est juste un échange de bons procédés. Et logiquement la France devrait remettre à ses anciennes colonies les territoires occupés depuis la colonisation et qu'elle a oublié de rendre à son propriétaire lors du retour à l'indépendance de ces pays même en dépit d'une résolution des Nations unies. On ne peut pas se débarrasser des étrangers et des Africains tout en continuant à occuper leurs territoires.

Ironie de l'histoire, la victoire de l'extrême droite pourrait être salutaire pour Madagascar concernant l'occupation des îles éparses. Si Emmanuel Macron s'est montré intransigeant à ce sujet malgré la mise en place d'une commission mixte dont la première et dernière réunion avait eu lieu en décembre 2019, Marine Le Pen pourrait adopter une toute autre position à en juger ses convictions.

Ouf, il est peut-être temps de réveiller le président Didier Ratsiraka pour voir la restitution des îles éparses dont il était le fervent défenseur. Mais rien n'est acquis pour le moment, il ne faut pas aller trop vite en besogne. La grande question est de savoir quelles relations auront Madagascar et la France si l'extrême droite remporte le jackpot.