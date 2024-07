Madagascar: "Revirevy mody masoandro" - Mahaleo, Lôlô sy ny Tariny et Samoela sur scène

Le spectacle "Revirevy mody masoandro" revient en force avec sa deuxième édition, promettant une fin d'après-midi inoubliable de musique et de convivialité. Cet événement fédérateur réunira les grands noms du showbiz malgache le dimanche 28 juillet au parking de la CCI Ivato.

Le légendaire groupe Mahaleo, pionnier de la folksong malgache, partagera la scène avec Samoëla, l'artiste qui a su populariser le Vazo miteny à travers les générations. Bebey et Benny de Lôlô sy ny tariny seront également de la partie, offrant une réunion exceptionnelle de talents sur une même scène.

«Le concept 'Revirevy mody masoandro' résonne avec notre époque et permet de profiter en même temps du Revy Mahaleo. C'est une occasion pour moi et Bekoto de raviver nos titres auprès des nouvelles générations. C'est rare de partager la scène avec Lôlô sy ny tariny et Samoëla, et nous allons chanter ensemble pour renforcer l'atmosphère et réunir nos fans. J'espère que ce spectacle deviendra une référence et un grand rendez-vous annuel», a déclaré Dama hier lors d'une conférence de presse à l'Airtel Ivandry.

Unis par une passion partagée, les artistes promettent d'offrir aux milliers de fans des moments magiques. Ivenco et Miritsoka collaboreront pour garantir une excellente ambiance sonore et visuelle grâce à une sonorisation de qualité et un écran géant.

"Le spectacle se terminera en fonction de l'ambiance sur place. Mais dès 10 heures du matin, les portes s'ouvriront pour accueillir une scène ouverte à ceux qui veulent jouer de la guitare. Le spectacle des artistes débutera à 14h30. Eric et Honorat assureront l'animation sur scène en attendant", précise la responsable de Louvto Company, en collaboration avec Airtel Madagascar et le groupe Star.