Madagascar: K1 Rules - Combats de Défi Pro - Domination du RKC, club organisateur

Dix combats pros en K1 rules et sept autres en K1 light ont été au programme des Combats de défi du samedi au gymnase de Mahamasina. Cet événement a été organisé par le club RKC sous l'égide de l'association omnisport Fihezama. Le club organisateur a nettement brillé en remportant trois trophées en combats pros.

Mamy Kely a battu Mahandry de l'Anosibe Kick Club. Jonathan a défait Steeven de l'Étoile du Sud et Scarfa a écarté Eric du 3FB. Cosfa a de son côté arraché deux victoires. Dico s'est imposé contre Rebel de Pancrace et Boika a battu Moustepha de Fianarantsoa. 3FB a décroché une victoire sur trois combats disputés, signée Tyson qui a renversé Rado du club Alfa Manakara. Le champion du monde en kickboxing, Lava Kely de l'Étoile du Sud a dominé Faneva du JKA Antsirabe. L'habitué des compétitions internationales, Birinod d'Antsirabe a battu Tafita (Pancrace). Michael du KBA a défait Manda du JKA Antsirabe. Et Sarobidy de Pancrace a écarté Fabrice du 3FB.

Cette compétition a vu la participation des combattants de Manakara, Antsirabe et Fianarantsoa outre ceux de la capitale. Un stage animé par deux experts et anciens champions intercontinentaux, Fabrice Mellano et Thierry Virapol, dédié aux combattants et maîtres de salle a précédé cette compétition jeudi et vendredi.

« L'objectif est de redynamiser la discipline, former les techniciens et combattants pour qu'ils puissent briller ultérieurement en compétitions internationales », confie Romuald Randriamahasy, premier responsable du RKC.