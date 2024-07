Madagascar: Concert à Paris - Bessa, Lola, Bodo et Poopy enchantent la diaspora

Le concert célébrant le 80e anniversaire de Bessa a affiché complet samedi au Théâtre de Longjumeau en France, avec la participation de sa femme Lola, ainsi que de Bodo et Poopy.

L'ambiance était chaleureuse samedi au Théâtre de Longjumeau, à 35 km de Paris, où Bessa et Lola ont embrasé la scène avec leur musique, en compagnie de Poopy et Bodo. Les billets se sont vendus à guichets fermés, attirant plus de neuf cents spectateurs qui ont chanté avec les artistes du début jusqu'à la fin du spectacle. «Même les artistes étaient surpris par l'enthousiasme du public, du début jusqu'à la fin. Les spectateurs étaient ravis de célébrer le 80e anniversaire de Rabe Samuel Rakotovao, alias Bessa,» déclare le manager de Bessa et Lola.

Le spectacle, d'une durée de deux heures, a débuté exactement à 19 heures comme prévu. «C'était la première fois que Bessa, Lola, Bodo et Poopy se produisaient ensemble sur scène en interprétant les titres de Bessa», ajoute le manager. Bessa a ouvert le concert en solo avec «Miala tsiny», suivi d'un duo avec son épouse Lola qui l'a rejoint pour interpréter «Jangobo». Ce moment fort a suscité des applaudissements nourris du public, qui a chanté en choeur avec les artistes, créant une atmosphère chaleureuse et festive.

Complicité sur scène

Le duo Bessa et Lola a ensuite enchanté l'audience avec des classiques comme «Antsirabe», «Omena anao», «Ny itiavako anao», «Harmonia» et bien d'autres. Après les duos, le quatuor composé de Bodo, Poopy, Bessa et Lola a pris le relais avec des titres tels que «Hira» et «Ndao hihira». Le couple Bessa et Lola est ensuite revenu sur scène pour interpréter «Andriamanitra inoaka» et trois autres titres. Le quatuor a terminé en beauté avec cinq autres chansons, dont «Hafa ihany i Mama» et «Mody atao hoe kilalao» et autres, captivant tous les spectateurs.

Bodo et Poopy ont ensuite interprété «Hery iray», «Tia foana» et «Afenina» avant de présenter chacune leurs propres titres. Bodo a chanté «Rafahen-drena» et «Mba ento», tandis que Poopy a offert «Zay manao ny marina» et «Taniko». La musique malgache a envoûté le public majoritairement malgache, ramenant tout le monde vers un passé musical riche. «Cette célébration se poursuivra à Madagascar à la fin de l'année. On verra bien», conclut le manager.