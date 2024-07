Madagascar: Pépinières Industrielles - Le projet Odof touche la région Diana

La mise en place de pépinières industrielles se poursuit dans les différents districts de Madagascar pour stimuler l'industrie locale. Actuellement, le projet «One District, One Factory» (ODOF) s'étend à la région Diana.

Selon le directeur régional de l'industrialisation et du commerce, Romuald Tanigna, l'État veille à ce qu'aucun district ne soit délaissé, en particulier en matière d'industrialisation. L'approche consiste à intervenir au niveau local pour établir les bases du développement industriel et promouvoir la transformation des produits locaux, conformément à la vision du président de la République, Andry Rajoelina.

À Ambanja, une unité de transformation de cacao en poudre a vu le jour. Il s'agit de la première unité industrielle du projet ODOF à s'imAplanter dans la capitale du cacao. Cette nouvelle unité permettra aux producteurs de cacao de la région de transformer leurs produits en poudre. Elle bénéficie d'une position stratégique dans Sambirano, une région réputée mondialement pour sa production, avec un grand nombre d'opérateurs.

L'impact attendu de cette unité dépasse la simple production de cacao. Elle encourage également la population locale à accroître ses produits agricoles, sachant que les fèves seront fournies par les producteurs locaux. Avec cette pépinière industrielle, les producteurs n'auront plus à lutter pour trouver des débouchés, ce qui était un défi constant auparavant.

%

Dans le district d'Ambilobe, une machine de séchage de fruits locaux a été livrée à la coopérative Mamokatra, à travers le projet Odof. Le projet travaille en étroite collaboration avec la coopérative dénommée « Mamokatra » et les agriculteurs locaux pour améliorer l'économie régionale et les conditions de vie de la population.

De bonne qualité

Selon les explications, l'objectif est de fournir des produits conformes aux normes et de bonne qualité à des prix compétitifs, capables de rivaliser avec les produits importés. D'après Hilda Marie José Tomboravo, trésorière de la coopérative Mamokatra, cet appareil est capable de traiter 140 kilos de fruits par jour.

« Les agriculteurs n'auront plus à se soucier du séchage de leurs produits, même pendant la saison des pluies, car la machine est installée à l'intérieur d'un bâtiment. Alors qu'auparavant, la production était limitée et de qualité médiocre », a-t-elle souligné, témoignant de l'importance du projet.

Le président de la coopérative Mamokatra, Guy Tsaratombo, a aussi ajouté que grâce à la disponibilité de ce séchoir à fruits, le projet ODOF développe une économie locale forte et garantit aux populations locales l'accès à des produits de qualité à des prix abordables. Il aura un impact sur les revenus des adhérents de la coopérative ou des particuliers car le séchage n'occupe plus leur temps. De plus, la qualité est sûrement bonne car respectant l'hygiène.

Pour Nosy Be, une nouvelle étape vient d'être franchie avec la décision du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC) de déployer cette pépinière industrielle au niveau de l'île aux parfums. Elle est également dotée d'une usine de production de miel.

La machine industrielle peut traiter jusqu'à 100 kg de produits par heure et les apiculteurs et les producteurs de miel dans la région seront les principaux bénéficiaires de cette pépinière industrielle. Elle ne nuit pas aux apiculteurs déjà en activité.

L'on sait que le miel produit à partir de la machine attribuée dans le cadre du programme ODOF offre une qualité meilleure, car le produit ne contient plus de résidus indésirables et répond aux normes sanitaires les plus exigeantes. En d'autres termes, le produit obtenu peut très bien faire face à la concurrence sur le marché du miel et des produits dérivés, tels que la cire, la bougie parfumée, les produits cosmétiques, etc. Cette unité sera exploitée par la société Distrimax qui dispose déjà d'expérience dans cette filière.

Partout où on est, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction par rapport à la mise en place de l'unité, qui permettra certainement d'intensifier leurs activités productives. D'après eux, leurs activités doivent désormais permettre de créer de la richesse, et ne se limitent plus à assurer la survie.