Maroc: La Conférence internationale d'Agadir appelle à l'action pour la préservation des sols dans le monde

Agadir — Des experts en questions environnementales et en biodiversité réunis, lundi à Agadir, ont appelé à une action urgente pour préserver les sols dans le monde.

Les participants à cette conférence, initiée conjointement par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Agence nationale pour le développement des Zones oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA) ont plaidé, au terme de leurs travaux, pour l'identification et l'évaluation des changements subis par les sols, résultant des activités humaines et naturelles, et des effets de ces changements sur l'humain et l'environnement, particulièrement dans le contexte du changement climatique.

Dans leurs recommandations finales, les experts ayant pris part à cette rencontre tenue en marge de la 36e Session du Conseil international de coordination du Programme sur l'Homme et la biosphère, ont, de même, appelé à prioriser les domaines d'intervention afin d'améliorer la réhabilitation des sols et assurer le développement durable, en mettant l'accent sur l'eau, la biodiversité et la gestion des paysages.

Ils ont préconisé de combler les principales lacunes en matière de connaissances sur l'état de santé des sols, appelant à déterminer les domaines de coopération et de partenariat pour lancer des projets pilotes potentiels afin d'instaurer ce nouveau concept Nexus sols, biodiversité et gestion des paysages et de l'eau.

En outre, ils se sont prononcés en faveur de l'implication des parties prenantes dans le renforcement des capacités en matière d'utilisation durable des sols, appelant à favoriser le développement de projets phares mettant à contribution les meilleures pratiques.