Maroc: Le 15ème Salon du Cheval d'El Jadida du 1er au 6 octobre prochain, sous le thème 'L'élevage équin - innovation et défi'

Casablanca — La 15ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida se tiendra du 1er au 6 octobre prochain, sous le thème "L'élevage équin au Maroc: innovation et défi".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce prestigieux évènement équestre promet pour son édition 2024 une programmation riche et variée, avec un thème mettant en lumière les innovations et les défis à relever pour moderniser et assurer la durabilité de la filière équine marocaine, indique un communiqué des organisateurs.

La même source note que cette édition souligne l'engagement du Salon du Cheval d'El Jadida à contribuer à la promotion de l'élevage et des diverses utilisations du Cheval dans notre pays, rappelant que ce dernier joue un rôle économique appréciable en milieu rural, doublé d'un cachet culturel et identitaire hautement important et que ce secteur vise à améliorer les races de chevaux, à promouvoir leurs utilisations dans divers domaines (sportifs, touristiques, agricoles) et à préserver les traditions équestres.

L'innovation dans les techniques de l'élevage, ajoute-t-on, permet aussi d'améliorer la santé et les performances des chevaux, tout en répondant aux défis environnementaux et économiques. La durabilité est également au coeur des préoccupations, garantissant un avenir prospère et respectueux de l'environnement pour la filière équine.

Événement phare dans la promotion de la filière équine, le Salon du Cheval d'El Jadida propose cette année un programme diversifié qui séduira à la fois le grand public et les professionnels, indique-t-on de même source, ajoutant que cette édition comprendra une gamme variée de compétitions équestres, mettant en valeur la qualité des cavaliers et des chevaux marocains ainsi que des participants internationaux.

Comme à l'accoutumée, les moments forts du programme du Salon du Cheval d'El Jadida 2024 incluent le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Saut d'obstacles, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, ainsi que des championnats de Chevaux Barbes, Arabe-Barbes et Pur-Sang Arabes. Ces compétitions permettent aux visiteurs d'admirer de près la beauté et l'élégance des chevaux, ainsi que le talent et la maîtrise des cavaliers.

En plus des compétitions, souligne le communiqué, le programme du Salon du Cheval d'El Jadida 2024 comprendra des conférences et de débats animés par des experts et chercheurs éminents. Ces conférences permettront aux participants de découvrir les dernières tendances et innovations dans le monde du Cheval et de l'élevage équin, elles ne manqueront pas de rassurer sur un avenir radieux et palpitant du monde du Cheval au Maroc et à l'étranger.

Le jeune public bénéficiera d'activités ludiques et d'ateliers pédagogiques pour découvrir le monde du cheval et les pratiques de l'élevage. Parallèlement, des spectacles équestres époustouflants, avec des troupes marocaines et internationales, raviront les visiteurs de tous âges.

Ainsi, les passionnés de chevaux sont invités à rejoindre cette 15ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida, une grande occasion de célébrer le cheval et de constater les diverses voies envisagées pour promouvoir le développement harmonieux et durable de l'élevage équin.

Créée le 20 Mai 2008, l'Association du Salon du Cheval, présidée par Charif Moulay Abdallah Alaoui, a pour missions d'oeuvrer à l'instauration de canaux de coopération, d'association et de communication avec les institutions gouvernementales, le secteur privé, la société civile et les salons similaires au Maroc et à l'étranger et d'encourager toute activité visant le développement et la promotion de la filière équine pour en particulier le développement socio-économique du monde rural.

Elle agit également pour la mise en valeur du riche patrimoine culturel national lié au cheval ainsi que les traditions équestres du Royaume et l'encouragement du développement des métiers du cheval.