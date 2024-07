Gambie: Le pays vise l'autosuffisance en riz d'ici 2030 - Ministre de l'Agriculture

Dr Demba Sabally, le ministre de l'agriculture, a déclaré que l'objectif principal de son ministère pour cette année est d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2030.

L'acquisition de 180 tracteurs est indispensable à la réalisation de cet objectif.

Le ministre Sabally a révélé cet objectif vendredi soir lors de la plateforme ministérielle de Mansa Kunda Town Hall organisee au centre de conférence Sir Dawda Kairaba Jawara à Bijilo.

Il a annoncé que 20 bateaux rotavator ont été achetés et livrés aux agriculteurs en mars 2024 ; 4 tracteurs RRVCDP et 7 979 charrues Ha ont également été acquis dans le cadre du projet MoALFS.

Il a noté que cela inclut 340 Mt de semences de riz certifiées, 210 Mt de semences de maïs certifiées, 28 tonnes d'arachides, 140 000 litres d'herbicides avec 7 000 hectares à couvrir et 28 000 tonnes d'engrais (578 000 sacs), la réduction du prix de l'engrais de 1150/kg à 1100/kg.

Dr Sabally a également indiqué que l'objectif de son ministère pour cette année est l'aménagement des terres, et ce, en vue d'accroître leur superficie, ainsi que l'augmentation des rendements à 4 tonnes par hectare en utilisant des semences à haut rendement et adaptables au climat, entre autres.

Il a ajouté que l'objectif est également de garantir la participation du secteur privé en développant les subventions de contrepartie pour les PME et autres stimulants, d'attirer les jeunes et les femmes dans l'agriculture en réduisant les corvées et en facilitant l'accès à la mécanisation.

Il a indiqué que les perspectives 2024 visent également à favoriser l'accès au marché en travaillant avec des partenaires tels que MOTRIE et GCCI et d'autres, et ce, en améliorant l'accès au financement à travers le lancement de GAMIRSAL et la mise en place d'un partenariat avec la Banque Centrale de Gambie.

Il a ensuite souligné la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles en vue d'intensifier la recherche et le développement et de stimuler l'ensemble de la chaîne de valeur pour le riz, le maïs, l'horticulture, la volaille et les petits ruminants.

Concernant les priorités pour 2023, il a noté qu'en s'inspirant de la politique nationale et des documents de programme, et de la déclaration du Président Barrow d'atteindre l'autosuffisance nationale en matière de production de riz d'ici 2030, il a déclaré que son ministère a établi des priorités pour l'année 2023 en organisant les différentes catégories d'acteurs dans le secteur, pour plus de cohérence, de synergie, d'efficacité et de productivité.

Il a indiqué que cela comprend l'établissement de priorités stratégiques pour un programme consolidé visant à atteindre l'autosuffisance en matière de production de riz d'ici 2030, l'augmentation du rendement et de la productivité de divers produits de base et l'élargissement du rôle du secteur privé dans la production et la commercialisation des produits agricoles.

Il a indiqué que d'autres domaines prioritaires précédents comprennent l'expansion tout en approfondissant leur coopération avec leurs partenaires de développement afin d'augmenter les investissements dans le secteur.

Il s'agit notamment d'améliorer les capacités des petits exploitants agricoles afin qu'ils contribuent davantage à la production agricole nationale, tout en augmentant leurs revenus et leur état nutritionnel, et de veiller à ce que les agriculteurs aient un accès adéquat aux principaux intrants afin d'améliorer la productivité, tout en garantissant un accès adéquat au marché pour les principaux produits de base.

Dr Sabally a en outre révélé que des résultats significatifs ont été enregistrés dans tout le pays pour les principaux produits de base, par rapport à l'année 2022.