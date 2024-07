Congo-Brazzaville: Afforestation - Les experts planchent sur une stratégie mondiale à Brazzaville

La première Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (Ciar1) s'est ouverte dans la capitale congolaise, le 2 juillet, par le segment des experts. Ces assises devraient déboucher sur une Déclaration mondiale, ainsi qu'une proposition d'inscrire la Décennie africaine et mondiale de l'afforestation dans l'agenda des Nations unies.

La Ciar1 constitue une réponse au phénomène de dérèglement climatique, avec en toile de fond la restauration des paysages forestiers. L'événement a mobilisé plusieurs acteurs parmi lesquels l'Union africaine, la Banque africaine de développement, les agences onusiennes, l'Union européenne, les organisations non gouvernementales, en attendant le sommet des chefs d'État et de gouvernement prévu le 5 juin, après le segment ministériel.

Les participants peaufinent une solution fondée sur la nature, en lien avec la Décennie mondiale de l'afforestation et de reboisement initiée par le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, en marge de la Cop27, à Charm el-Cheikh, en Egypte, en 2022. Ces assises dédiées à la problématique de l'afforestation visent, d'après François Mankessi, le coordonateur du Programme national d'afforestation et de reboisement du Congo, à augmenter la superficie forestière mondiale sur la base d'une coopération internationale, à travers les activités d'afforestation et de reboisement. Il a insisté sur l'implication des communautés locales et autochtones dans la conservation forestière.

La nouvelle stratégie mondiale consiste à accroître la capacité de séquestration de carbone atmosphérique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, de préserver les habitats et la biodiversité ainsi que de soutenir et/ou de maximiser la production des biens et services fournis par les forêts. En abritant cette Ciar1, le Congo entend donc se positionner comme l'un des acteurs-clés de la lutte contre le changement climatique et de la préservation des écosystèmes forestiers de la planète. Il faut ajouter que cette conférence dédiée à l'afforestation intervient quelques mois après le sommet des trois bassins forestiers que le pays a abrité fin octobre 2023.

« Les experts s'accordent à reconnaître que la cause principale du dérèglement climatique est d'origine humaine, notamment les activités industrielles, l'exploitation de bois énergie, l'exploitation illégale des forêts, l'agriculture itinérante sur brûlis... Le moyen le plus sûr pour conjurer la menace climatique est de préserver les forêts tropicales qui constituent de véritables puits pour ces gaz à effet de serre. D'où les nombreux engagements et initiatives pris à l'échelle mondiale en lien avec les forêts et qui se focalisent sur leur gestion durable », a déclaré Rosalie Matondo, avant de saluer l'engagement du président Denis Sassou N'Guesso.

Les recommandations des experts, notamment sur le projet de Déclaration et l'organe chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces recommandations, seront soumises à la conférence des ministres avant le segment présidentiel.