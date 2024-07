Congo-Brazzaville: Ligue départementale de kyokushin karaté-do - Me Yode Emith Mabonzo élu président

L'assemblée générale élective de la Ligue départementale de kyokushin karaté-do, organisée le 30 juin au complexe de Pointe-Noire sous l'égide du directeur départemental des Sports, Joseph Biangou Ndinga, a été sanctionnée par l'élection de MeYode Emith Mabonzo, ceinture noire 2e dan, au poste de président de la Ligue. Il succède à Me Yves Mouyoki, ceinture noire 1er dan et présidera aux destinées de ladite Ligue pour un mandat de deux ans renouvelable.

Aussitôt élu à 100% sur la liste unique, le nouveau président a remercié le corps électoral pour cette marque de confiance. Me Yode Emith Mabonzo a interpellé tous les pratiquants et les responsables des clubs de kyokushin karaté-do à travailler la main dans la main afin de développer leur art martial à Pointe-Noire. « Soyons un et parlons tous karaté en général et kyokushin en particulier », a-t-il lancé à l'issue des travaux de l'assemblée qui se sont déroulés en présence du représentant de la Fédération congolaise de kyokushin, Anicet Mouyounga, qui a pris acte des résultats du vote.

Pour sa part, le directeur départemental des Sports et de l'Education physique a félicité les membres du nouveau bureau élu. Il les a invités à promouvoir la discipline afin d'augmenter le nombre des clubs. « C'est ici l'occasion de féliciter les organisateurs et surtout le nouveau bureau fraîchement mis en place. Je demande donc aux membres du bureau de se mettre résolument au travail pour donner la possibilité à nos jeunes sportifs de profiter davantage et aussi insister sur la promotion de cette discipline pour la création d'autres clubs », a poursuivi Joseph Biangou Ndinga.

%

Au terme des travaux, sept membres du bureau exécutif ont été présentés aux mandants en attendant les deux postes à pourvoir, notamment le secrétaire général et le trésorier général.

La liste des membres du nouveau bureau élu se présente ainsi qu'il suit :

-Président : Yode Emith Mabonzo

-1er vice-président : Lionel Tchicaya

-2e vice-président, Anthony Kanohat Elessa

-3e vice-président, Guy Arthur Massanga

-4e vice-président, Corentin Kibelo

-Secrétaire général, Lionel Kouka

-Trésorier général adjoint, Marcella Ngoma

-Commissariat aux comptes, Zen Thouloulou