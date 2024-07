Congo-Kinshasa: Mazembe - Siadi Baggio veut mettre fin à son contrat suite à l'inactivité !

L'international gardien de but congolais, Siadi Baggio, encore sous contrat avec son club, le Tout-Puissant Mazembe de la République Démocratique du Congo, a demandé aux dirigeants de cette formation de le libérer suite à l'inactivité dont il est victime, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

« Il me reste encore deux ans de contrat avec Mazembe. Que le manager Kitingie demande au président Katumbi de me libérer. Ils peuvent mettre fin à mon contrat. J'ai l'impression qu'ils veulent me faire souffrir, d'ailleurs ils l'ont déjà fait », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il y a lieu noter que Siadi Baggio n'a plus joué avec Mazembe depuis décembre 2023, soit peu avant la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, où il a participé avec les Léopards de la RDC. De retour à Lubumbashi au mois de février après la CAN, Siadi Baggio n'a fait que l'ombre de lui-même. Le Congolais n'a plus jamais même été listé sur la feuille du match, pour une éventuelle entrée sur terrain en cas de blessure de son titulaire.

Mazembe a joué la Ligue de champions jusqu'en demi-finale et le championnat national, la Linafoot dont il a gagné sans le portier congolais. Un manque de jeu total qui joue négativement dans ses performances et surtout pour sa carrière. D'ailleurs, le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre n'a même pas fait recours à lui à la dernière prestation de l'équipe nationale au juin dernier dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Suspendu au mois de mars

Déjà au mois de mars, Siadi Baggio était suspendu pour avoir selon la direction de son club, insulté les dirigeants. Il était au centre toujours d'une vidéo à polémique dans laquelle, il chantait en citant les noms de certains dirigeants de son équipe, dont : Frederick Kitenge, Robert Kidiaba, Lamine Ndiaye et Moïse Katumbi. La vidéo a été interprétée de plusieurs manières, estimant que c'est un manque de respect du joueur vis-à-vis des dirigeants de l'équipe, d'autant plus qu'il interprétait une chanson dédiée à ses « jaloux ».

Il était pour ce faire, écarté du groupe pendant deux semaines avant le réintégrer un certain le 8 avril 2024 : « le gardien Baggio Siadi Ngusia reprend du service ce lundi 8 avril. Suspendu à titre conservatoire puis écarté du groupe pour manquement à ses obligations contractuelles, le gardien a été autorisé à réintégrer le groupe. Sa peine a pris fin dimanche 7 avril avec tous les effets corollaires », avait précisé le communiqué de sa réhabilitation.

Mais bien avant, Baggio avait clamé son innocence : «je n'ai jamais insulté le club. J'aime partager de la bonne humeur et chanter en faisant des dédicaces. Même dans mon club tout le monde le sait ».

Pour le TP Mazembe, Baggio Siadi Ngusia était donc averti, et qu'en cas de récidive ou d'un autre manquement à la discipline au sein du groupe, entraînera d'office des sanctions plus sévères, allant jusqu'à la résiliation de son contrat.