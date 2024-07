Sénégal: La procédure de nomination d'un évêque dans l'église catholique - Abbé Roger Gomis montre la voie

Après plus de trois (3) ans d'attente, le diocèse de Ziguinchor pousse enfin un soupir de soulagement. En effet, le jeudi 20 juin 2024, le Pape François a nommé un nouvel évêque pour ce diocèse, en la personne de Mgr Jean-Baptiste Valter Manga. Un prétexte pour lever le voile sur le processus de nomination des évêques dans l'Église catholique.

Comment se déroule-t-il exactement ? Quelles sont les qualités requises pour devenir évêque ? Et combien de temps s'écoule entre la nomination et l'ordination ? Abbé Roger Gomis, de l'archidiocèse de Dakar, aide les lecteurs de Sud Quotidien à comprendre le processus.

Le processus moderne de nomination d'un évêque est un mélange subtil de discernement spirituel et d'évaluation minutieuse. Tout commence dans les provinces ecclésiastiques où périodiquement, et au moins tous les trois ans. Selon le Code de droit canonique, les évêques se réunissent pour dresser une liste de prêtres qu'ils estiment dignes de l'épiscopat. Cette liste, fruit d'une réflexion collective et d'un discernement spirituel, est ensuite transmise au Nonce apostolique.

C'est à ce moment que commence véritablement l'enquête. Le Nonce, tel un fin limier, mène alors des investigations approfondies. Il envoie des questionnaires confidentiels à des personnes qui connaissent les candidats. Prêtres, religieux, religieuses et laïcs sont sollicités pour donner leur avis sur les qualités physiques, intellectuelles, morales et spirituelles des potentiels futurs évêques.

%

C'est un véritable travail de l'ombre, mené dans le plus grand secret, pour garantir l'intégrité du processus et la liberté des personnes consultées. Chaque répondant est tenu de garder le silence absolu sur cette consultation, ne pouvant en parler à quiconque, pas même au candidat concerné.

Une fois son enquête terminée, le Nonce prépare une liste de trois noms, appelée « Terna », accompagnée d'un rapport détaillé. Ce dossier est ensuite envoyé à Rome, à la Congrégation pour les évêques ou à la Congrégation pour l'Evangelisation des Peuples, pour ce qui concerne la nomination des Évêques pour les pays de mission comme le nôtre. Là-bas, les membres de la Congrégation, experts en la matière, se réunissent pour discuter en profondeur de chaque candidature.

Ils examinent les rapports, débattent des qualités et des défis potentiels de chaque candidat, et cherchent à discerner lequel serait le plus à même de répondre aux besoins spécifiques du diocèse en question. Après leurs délibérations, ils procèdent à un vote, dont les résultats sont ajoutés au dossier.

Mais ce n'est pas fini ! Le préfet de la Congrégation présente par la suite l'ensemble du dossier au Pape, lors d'une audience privée. Et, c'est finalement le Saint-Père qui, guidé par l'Esprit, prend la décision finale.

Mais, quelles sont les qualités requises pour devenir évêque ? Le Code de droit canonique est très précis à ce sujet. Le candidat doit avoir au moins 35 ans et être prêtre depuis au moins cinq ans. Il doit posséder une foi solide, de bonnes moeurs, de la piété et du zèle pour les âmes. La sagesse, la prudence et les vertus humaines sont également de mise.

Côté formation, un doctorat ou une licence en Écriture Sainte, en théologie ou en droit canonique est requis. À défaut, le candidat doit au moins être « vraiment compétent en ces matières ». Enfin, et ce n'est pas le moindre des critères, il doit jouir d'une bonne renommée. En somme, l'évêque idéal est un mélange de sainteté, d'érudition et de charisme !

Une fois nommé, le futur évêque n'a que peu de temps pour se préparer à sa nouvelle mission. Le Code de droit canonique stipule qu'il doit recevoir la consécration épiscopale dans les trois (3) mois suivant la réception des Lettres apostoliques, sauf empêchement légitime.

Ainsi, chers amis, la nomination d'un évêque est bien plus qu'une simple formalité administrative. C'est un processus spirituel et humain complexe, qui mobilise de nombreux acteurs, à tous les niveaux de l'Église.