Sénégal: Bras de fer entre le premier ministre et le bureau de l'assemblée nationale autour de la Dpg - Ababacar Fall du Gradec préconise l'arbitrage du chef de l'Etat

Le Secrétaire général du Groupe de Recherche et d'Appui Conseil pour la Démocratie Participative et la Bonne Gouvernance (Gradec) préconise l'intervention du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans la résolution de la tension actuelle qui oppose son Premier ministre et le bureau de l'Assemblée nationale autour de la déclaration de politique générale.

Interpellé sur cette question hier, lundi 1er juillet, en marge de la Table ronde des parties prenantes au processus électoral organisée par le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce), Ababacar Fall a, en effet, estimé que ce différend n'est pas du domaine « juridique mais plutôt politique ».

Le bras de fer que mènent depuis quelques jours le Premier ministre, Ousmane Sonko, et le bureau de l'Assemblée nationale sous contrôle des députés de l'ancienne coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, ne laisse pas indifférent Ababacar Fall, expert électoral et Secrétaire général du Groupe de Recherche et d'Appui Conseil pour la Démocratie Participative et la Bonne Gouvernance (Gradec).

Interpellé sur cette question hier, lundi 1er juillet, en marge de la Table ronde des parties prenantes au processus électoral organisée par le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce), l'expert électoral a estimé que cette « semblant de crise factrice que certains veulent créer entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif n'est pas juridique mais plutôt politique ». Aussi préconise-t-il l'intervention du chef de l'Etat pour siffler la fin de la récréation.

%

Selon lui, le président de la République, après échange avec le président de l'Assemblée nationale et les responsables du groupe parlementaire Benno et Yewwi doit mettre en oeuvre les prérogatives que lui confère la Constitution pour convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale consacrée à la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et permettre ainsi au Premier ministre de faire sa DPG dans la légalité.

Revenant sur l'origine de cette crise, Ababacar Fall rappelle que lorsque le poste de Premier ministre a été supprimé, les dispositions relatives à ce poste ont été également abrogées au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Poursuivant son explication, il souligne qu'avec la restauration de ce poste de Premier ministre, la modification du règlement intérieur pour remettre les dispositions qui avaient été abrogées avec la suppression de ce poste de Premier ministre n'a pas été faite.

Selon lui, c'est cela qui fait qu'on est dans la situation actuelle qui fait que le Premier ministre d'un point de vue légal ne peut pas faire de déclaration de politique générale du fait que le Règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale ne le reconnait pas.

« La solution est très simple, les deux groupes parlementaires devraient discuter pour essayer de trouver un accord en vue de procéder à la mise à jour du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et le problème est réglé. Ceux qui ont perdu la présidentielle doivent savoir raison garder et essayer de mon point de vue d'accompagner leurs successeurs à la tête de l'Etat, les nouvelles autorités au pouvoir qui bénéficient de la confiance de l'écrasante majorité des Sénégalais ».