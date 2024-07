Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de près de 47 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 2 juillet 2024.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 2 juillet 2024, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 46,667 milliards FCFA contrastant avec la situation de la veille.

Cette capitalisation, qui gomme sa baisse de 23,224 milliards de la veille, voit son niveau se hisser à 8 568,960 milliards FCFA contre 8 522,293 milliards FCFA le lundi 1er juillet 2024. Cette hausse est consécutive a celle de l'indice composite qui a gagné 0,55% à 230,33 points contre 229,08 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre 0,58% de hausse à 114,97 points contre 114,31 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a gagné 1,00% à 108,81 points contre 107,73 points la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché obligataire, elle connait une baisse de 28,147 milliards, passant de 10 563,363 milliards FCFA la veille à 10 535,216 milliards FCFA ce mardi 2 juillet 2024.

La valeur des transactions s'est rabaissée à 722,667 millions FCFA contre 1,537 milliard FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 450 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 5,82% à 1 000 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 500 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 2,91% à 885 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 2,84% à 2 170 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Mali (moins 1,88% à 1 570 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,47% à 6 700 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 1,47% à 7 390 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,40% à 1 060 FCFA) et Société Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 1,23% à 6 410 FCFA).