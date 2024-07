Addis Abeba — L'éducation joue un rôle déterminant dans l'élimination des inégalités entre les sexes et la réduction des écarts dans les sphères sociale, économique et politique, a affirmé la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monique Nsanzabaganwa.

La première Conférence panafricaine de l'Union africaine (UA) sur l'éducation des filles et des femmes s'est e tenue au siège de l'UA à Addis-Abeba.

Lors de l'ouverture de la conférence aujourd'hui, Nsanzabaganwa a dévoilé que la conférence offre l'opportunité de se concentrer sur la promotion et la protection de l'éducation des filles et des femmes sur le continent.

Selon elle, la CUA a pris de nombreuses initiatives pour diriger les processus relatifs à la promotion et à la protection de l'éducation des filles et des femmes sur le continent, car elle considère l'éducation comme un moteur clé du développement.

Pour sa part, le commissaire de l'UA à l'éducation, à la science, à la technologie et à l'innovation, le professeur Mohammed Belhocine, a souligné que l'accès à un apprentissage inclusif et de qualité est déterminant pour relever la plupart des défis du continent.

L'événement a lieu en reconnaissance de 2024 comme Année de l'éducation de l'Union africaine, qui se déroule actuellement sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au 21e siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent. en Afrique".

La conférence de quatre jours a rassemblé toutes les voix clés sur l'éducation des filles et des femmes sur le continent.

Les participants devraient délibérer sur les méthodes stratégiques permettant de positionner un accès équitable à une éducation de qualité et au développement des compétences pour les filles et les femmes au cours du thème de l'UA de l'année 2024 et au-delà.

Les délégués évalueront, entre autres choses, collectivement le statut de l'éducation des filles et des femmes en Afrique, galvaniseront le soutien au financement de l'éducation des filles et renforceront le plaidoyer en faveur de l'adoption à haut niveau de politiques et de cadres de transformation du genre, a-t-on appris.

La conférence est organisée en collaboration avec les agences des Nations Unies, les organes et départements de l'UA, les partenaires de développement, les organisations promouvant l'éducation des filles et des femmes, et les jeunes champions de l'éducation des filles.