Ile Maurice: Laura Beg lev nou sega lao

Laura Beg présente son dernier single, «Lev li lao». Entrez dans la danse avec le clip désormais disponible sur les réseaux sociaux.

Laura Beg revient avec le single Lev li lao. Avec un rythme dansant, une ambiance bien de chez nous, Lev li lao, donne irrésistiblement envie de se lever. Il s'agit du premier single en solo de la chanteuse après l'album Lespri Sega sorti fin 2022, qui a donné le tube Enn lot kouma mwa. C'est la tournée pour faire connaître l'album et notre musique hors de nos frontières qui a retenu Laura Beg durant ces deux dernières années.

Elle a aussi été occupée par la rénovation complète du studio. «Il datait de Cassiya, il était temps de le refaire à neuf. Cela a pris un peu plus d'un an. Lev li lao est le premier titre enregistré dans le nouveau studio», explique Laura Beg. Si elle a pris la décision de sortir un single plutôt qu'un album, c'est parce qu'un album demande «un gros investissement. Maintenant, ce sont les singles qui sont mis en avant, nous devons suivre la tendance», souligne la chanteuse.

Laura Beg est l'auteure-compositrice de Lev li lao. Elle est accompagnée par le groupe Ravanna. Alain Ramanisum signe l'arrangement musical. «J'avais envie de proposer un sega d'ambiance dans l'esprit de Tik Tike. C'est un titre très demandé. Là où je vais, je dois l'inclure dans ma playlist. J'ai fait des recherches sur l'histoire de l'esclavage et du sega. Je me suis intéressée aux danses associées au sega qui existent dans le monde entier. J'ai découvert qu'outre le moutia, le sega tambour, le maloya et le sega ravanne, il existe d'autres danses comme le kanmtole ou le cachuca qui sont apparentées», explique la chanteuse.

Autant de danses citées dans le single. «Je suis fière de faire du sega. Le sega n'est plus pointé du doigt comme autrefois. Il n'est plus taxé de vulgaire. La musique, les mentalités ont évolué. Il y a davantage de jeunes qui s'intéressent au sega. Chaque artiste apporte sa couleur musicale. Il est important de présenter notre musique partout où nous allons et de lev li lao», explique Laura Beg.

Pour la chanteuse, les musiques qui représentent le plus Maurice à l'étranger sont le sega ou le seggae. En tournée, dans les concerts pour la diaspora mauricienne, «le sega manque aux Mauriciens établis à l'étranger. Souvent, dans ces concerts, ils font découvrir le sega à leurs amis étrangers. C'est une manière de partager notre musique avec des étrangers».

Selon Laura Beg, si le rythme ternaire du sega s'est heurté à des obstacles freinant sa reconnaissance au niveau international, actuellement les musiques africaines ont la cote. «Stromae a fait une chanson avec un rythme ternaire. Il faut profiter de cette porte entre-ouverte».

Pour mettre en images Lev li lao, Laura Beg a réuni sa famille pour «enn lanbians lane». «Rendre visite à sa famille pour le Nouvel An fait partie de notre folklore. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le clip». Avec un timbre de voix qui a gagné en maturité, un rythme dansant, Lev li lao sera à l'honneur durant les tournées de Laura Beg en Australie, en Europe et à La Réunion bientôt. En attendant, l'artiste vous donne rendez-vous le 13 juillet, au Suffren, à Port-Louis.