Ile Maurice: Tealive ouvre sa sixième branche

Après Phoenix, Curepipe, Rose-Hill, BeauBassin et Port-Louis, Tealive a ouvert une sixième branche à Rose-Belle, le vendredi 28 juin. Cela fait deux ans que cette enseigne malaisienne s'est installée à Maurice. Tealive est la principale marque de bubble tea en Asie du Sud-Est, avec plus de 1 000 points de vente dans le monde.

Tealive propose une large variété de thés au lait, de smoothies, de chocolat et de café. «Alors que nous continuons à faire de grands progrès ces deux dernières années, nous souhaitons renforcer l'attachement de nos clients à la marque. Nous avons donc pris un moment pour nous demander qui nous voulions vraiment être et pourquoi nous existons en tant qu'organisation», a souligné Kevin Liu Man Hin, directeur de Tealive Mauritius, lors de l'ouverture de la sixième branche à Rose-Belle.

Ainsi, en sus de l'ouverture de la branche de Rose-Belle, Tealive introduit sa nouvelle devise qui est Brewing Positivity. «Nos amateurs de thé ont souvent attendu avec impatience nos campagnes Breakthrough. Maintenant, nous sommes prêts à les intéresser davantage avec de nouveaux goûts et de nouvelles frontières alors que nous cherchons à créer et à susciter une atmosphère et un état d'esprit positifs dans tout ce que nous faisons. Alors, à tous nos fidèles supporters, restez à l'écoute pour plus de positivité !» a ajouté Kevin Liu Man Hin.

Le nouveau slogan «Nous sommes plus que du Bubble Tea : nous sommes une inspiration positive», veut être un symbole de force et d'unification des Mauriciens autour de la positivité. Ce slogan s'accompagne d'une nouvelle mascotte nommée Bru. Cette dernière se présente comme un personnage excentrique et funky, qui met à bas les ondes négatives avec son esprit positif et sa personnalité avant-gardiste. La branche Tealive de Rose-Belle est prête à vous accueillir au Bru-niverse avec plusieurs activités et des offres intéressantes.