Ile Maurice: Et de six pour «Delizie Italiane»

C'est le mercredi 12 juin que s'est tenue la sixième édition de «Delizie Italiane». L'occasion pour les professionnels de la restauration de découvrir la panoplie de produits italiens que propose L'Artigiano.

«Delizie Italiane», événement organisé depuis 2013 par L'Artigiano, met à l'honneur la culture et la haute gastronomie italiennes. Il s'agit d'un moment attendu par les chefs et les représentants des groupes hôteliers, ainsi que par les restaurateurs et les professionnels du métier. La sixième édition s'est tenue au siège social de L'Artiagiano, entreprise spécialisée dans l'importation et la distribution de produits alimentaires italiens, dont le quartier général est à Triolet.

«Le but de Delizie Italiane est de faire connaître la cuisine italienne, et tous les délices et nouveautés que l'on trouve en Italie», explique Daniela Quaranta, la directrice générale de l'Artigiano. Les invités ont pu, durant l'événement, découvrir les nouveaux produits proposés par cette enseigne, tout en dégustant des pizzas préparées, pour l'occasion, par le chef italien Andrea Bosio.

Intervenant lors du lancement officiel de cette sixième édition, Daniela Quaranta a déclaré : «Si nous avons réussi à positionner le Delizie Italiane comme un événement phare dans le domaine de la haute gastronomie italienne, c'est grâce au soutien et à la confiance de nos clients. Je pense ici aux professionnels du secteur hôtelier comme les chefs cuisiniers, aux restaurateurs et à tous les professionnels du métier. Votre soutien et votre intérêt pour des produits italiens de premier choix nous encouragent à toujours aller chercher des produits innovants venant de fournisseurs italiens de renommée mondiale», a déclaré Daniela Quaranta.

Elle a souligné la popularité mondiale de la cuisine italienne, qui est également très appréciée à Maurice. «Il faut reconnaître que la cuisine italienne a depuis longtemps transcendé les frontières de l'Italie, se frayant un chemin dans le coeur et sur les tables des gourmands et gourmets du monde entier. Et c'est aussi le cas à Maurice. L'attrait universel de la cuisine italienne, en particulier pour la pizza et les pâtes, est indéniable.» Pour la directrice générale de L'Artigiano, «le succès de la cuisine italienne réside dans la simplicité des ingrédients, ainsi que dans l'utilisation de produits frais et de méthodes de préparation traditionnelles».

C'est sur la qualité et la diversité des produits que mise L'Artigiano. «Notre point fort, c'est de faire découvrir des produits particuliers et de qualité. Les produits que nous présentons viennent de différentes régions de l'Italie», a souligné Daniela Quaranta. Ainsi, cette année, l'entreprise a mis en avant une nouvelle gamme de pâtes fraîches de la marque italienne de renom Surgital avec deux lignes de produits : Divine Creazioni et Laboratorio Toretellini. «Il s'agit de pâtes fraîches confectionnées avec des ingrédients de haute qualité comme des oeufs de poules élevées en plein air. Elles ont également une longue durée de vie, ce qui est un avantage pour les chefs», a souligné Daniela Quaranta.

L'Artigiano a également étoffé son offre de produits avec toute une variété de desserts traditionnels de la marque Monteleone comme le baba, le sfogliatelle et les cannoli siciliani, entre autres. L'Artigiano, qui a ouvert son actionnariat au groupe APTIS en 2022, est un partenaire incontournable du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Elle approvisionne certaines des plus grandes chaînes hôtelières de l'île en produits provenant de fournisseurs leaders dans le secteur alimentaire italien.

Bien plus qu'un fournisseur de produits, L'Artigiano travaille aussi avec des chefs italiens pour offrir des formations aux chefs de divers hôtels. «Cette collaboration est très importante pour nous et nous essayons de le faire tous les ans», a laissé entendre Daniela Quaranta. Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle édition du Delizie Italiane, l'entreprise a fait appel à l'expertise du chef italien Andrea Bosio.

C'est ce dernier qui va assurer la formation des chefs des hôtels Constance, Beachcomber, LUX, Sunlife et Marriott. Cet ancien militaire, assigné, entre autres, à des missions de maintien de la paix en Albanie, à Sarajevo et au Kosovo, et qui a troqué son uniforme pour le tablier de chef, a également animé des ateliers de formation à l'intention des employés de L'Artigiano.

Pour ceux qui veulent découvrir les produits de L'Artigiano, sachez que l'entreprise possède deux points de vente, soit au Mont-Choisy Mall et à Triolet.