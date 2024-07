Ile Maurice: Les suspensions se multiplient, la concurrence s'amplifie

Après le départ d'Anba Manikham, Senior Manager Ground Services Worldwide, et de Laurent Recoura, Chief Operations Officer, c'est au tour de Sailesh Jhowry, Head of Ground Operations, de quitter Air Mauritius (MK).

Officiellement suspendu de ses fonctions vendredi, il a été remplacé par Hemamalini Ramasawmy. Le Chief Executive Officer (CEO), Charles Cartier, devrait bientôt désigner une autre personne pour assumer ces fonctions à plein temps. Si certains dénoncent ces suspensions orchestrées par Charles Cartier pour se débarrasser des proches du CEO d'Airports Holdings, Ken Arian, d'autres employés de MK disent accueillir ces décisions.

Par ailleurs, la décision d'Emirates d'opérer des vols directs entre Dubaï et Tananarive à partir de septembre représente un coup dur pour MK, qui perdra un marché financier important.

Les médias internationaux n'hésitent pas à critiquer et à alerter les professionnels de l'aviation sur le fait que la compagnie nationale est en difficulté. Si rien n'est fait rapidement, souligne-t-on, ce sont les emplois de plus de 3 000 personnes et leurs familles qui seront menacés. Pour certains, la récente vague de suspensions chez MK continue de susciter des interrogations et des frustrations parmi une poignée d'employés qui déplorent que le CEO, Charles Cartier, semble déterminé à écarter des managers sans raison clairement établie et, d'autre part, traite avec légèreté les dénonciations envers d'autres personnes après des preuves fournies par le personnel.

On fait ressortir que malgré des accusations sérieuses, Kris Veerapen, l'un des auteurs des lettres anonymes contre ses collègues, a repris son poste, accentuant ainsi le ressentiment parmi les employés. Cette situation est similaire pour un autre superviseur du département check-in et son épouse. Les employés avaient envoyé des lettres de dénonciation au CEO au sujet de certaines préférences accordées à ces personnes au travail, pénalisant ainsi d'autres employés, mais ils continuent de travailler sans aucune conséquence.

Cependant, pour d'autres employés, ces départs ont leur raison d'être, et ils expriment leur soulagement face aux récentes suspensions et aux enquêtes en cours, qui visent à rétablir un environnement de travail sain au sein de la compagnie. Ils avaient depuis longtemps dénoncé les abus de pouvoir de certains individus influents. Vendredi dernier, malgré une enquête en cours à son encontre, Sailesh Jhowry aurait participé à un panel de recrutement interne pour le poste de superviseur dans le département Cargo.

Les employés craignaient que ce poste de superviseur soit déjà promis à un proche collaborateur de Sailesh Jhowry, nommé assistant superviseur l'année dernière, au détriment d'autres assistants superviseurs avec plus de 33 ans de service, qui ont souvent assuré les fonctions de superviseurs par intérim pendant de nombreuses années.

Positionnement d'emirates

Le climat de travail au sein de MK devient de plus en plus toxique, menaçant non seulement la cohésion au sein de l'entreprise mais aussi la stabilité de nombreux emplois. Les employés souhaitent que l'entreprise puisse avancer sans les éléments perturbateurs. Par ailleurs, la compagnie aérienne Emirates a annoncé l'ouverture de vols directs entre Dubaï et Tananarive à partir de septembre prochain, une décision qui représente un coup dur pour MK. Jusqu'à présent, Emirates desservait Tananarive via Maurice, mais ce changement pourrait entraîner une perte financière significative pour la compagnie nationale mauricienne.

À partir du 3 septembre, Emirates opérera quatre vols par semaine entre Dubaï et Tananarive, avec une escale aux Seychelles. Cette nouvelle ligne sera assurée par un Boeing 777-300 ER, offrant huit suites en première classe, 42 sièges en classe affaires et 310 sièges en classe économique.

En plus du service passagers, Emirates SkyCargo, la branche cargo de la compagnie aérienne, soutiendra cette nouvelle route en exportant des marchandises via son hub ultramoderne de Dubaï vers des marchés clés tels que les Émirats arabes unis, la Chine, l'Indonésie, les États-Unis et la France. Emirates SkyCargo offrira une capacité de fret de 22 tonnes par semaine à destination et en provenance d'Antananarivo. Les produits clés transportés comprendront des fruits et légumes frais, de la vanille, des textiles et des produits miniers.

Grâce à son portefeuille de produits spécialisés multi-verticaux, Emirates SkyCargo s'engage à transporter ces marchandises de manière rapide, efficace et fiable. Avec cette nouvelle route, Emirates SkyCargo réaffirme son rôle dans le secteur du fret aérien, ce qui pourrait directement impacter les services cargo de MK dont la plupart des revenus dépendent.

Un A350 cloué au sol

MK continue de faire face à des défis techniques. L'un de ses Airbus A350, immatriculé 3BNBP, a été immobilisé hier en raison de problèmes techniques. Cet incident a entraîné l'annulation du vol prévu pour Londres ce lundi. Les passagers devaient initialement embarquer pour Londres, mais le vol a été annulé par le département de planification, citant des problèmes techniques non résolus sur l'appareil.

La nouvelle heure de départ a été fixée pour aujourd'hui à 8 heures, l'heure officielle de vol de 14 h 34 a été révisée. Les passagers affectés ont été informés de la situation et des dispositions temporaires ont été prises pour minimiser les désagréments. L'équipe technique de MK travaille actuellement sur l'appareil pour résoudre ces problèmes.