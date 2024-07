Congo-Kinshasa: Maniema - Le Gouvernement et Fida évaluent les activités du programme d'appui au développement agricole a Kalima

Une mission de supervision conjointe Gouvernement -Fond international de développement agricol( FIDA) est arrivée ce lundi 1er juillet dans la commune rurale de Kalima, en territoire de Pangi dans la province du Maniema. Cette délégation cherche à évaluer le niveau d'avancement des activités du Programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient (PADRIR).

PADRIR exécute le projet de l'agriculture et des infrastructures. Il concerne l'agriculture au sens strict et l'agriculture au sens large dont la pisciculture et l'élevage dans les 7 territoires du Maniema.

Outre FIDA qui co-finance ce programme, cette mission est composée des experts du ministère des Infrastructures et travaux publics, (ITPR), ceux du ministère de l'agriculture, et du développement rural, l'Agence congolaise de l'Environnement ainsi que des médias. L e lundi 1er juillet, la délégation a fait une escale à Kenye, village situé à 77 kilomètres de Kindu, pour distribuer les semences aux ménages.

Sur place à Kalima, elle a visité la coopérative Maendeleo qui a bénéficié de l'appui du projet en semences et outils aratoires. Les membres de la délégation ont visite également la riziculture de bas-fonds, les maraichers et une station d'alevinage réhabilitée et ensemencée grâce aux fonds du projet.

Ce mardi, la mission s'est rendue à la station INERA Salubezya qui a bénéficié de l'appui du projet en outils aratoires et avec qui un protocole opérationnel a été signé.

L'objectif principal de cette mission est de se rendre compte de l'état d'avancement de toutes les activités financées par le Programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient, PADRIR, du portefeuille FIDA.