Cote d'Ivoire: Pollution dans le département de Zouhan-Hounien- Les populations invitées à s'abstenir de consommer les eaux, les animaux et végétaux contaminés

L’affaire pollution du fleuve Cavally suite à une rupture d' un bac à cyanure de la mine d’or d’Ity opérée par Endeavour Mining continue de faire des vagues. Dans un communiqué officiel, le gouvernement ivoirien a fait le point de la situation ce mardi 02 Juillet 2024.

« Les 24 et 29 juin 2024 derniers, le ministère de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique a été saisi d’un cas de pollution du fleuve Cavally et de ses affluents occasionnant des vomissements et des maux de tête des populations riveraines s’étant abreuvé à ces sources ainsi qu’une mortalité massive de poissons. Aussitôt saisie, une équipe conjointe composée du Centre ivoirien antipollution (CIAPOL) et du laboratoire de l’Université de Man a été dépêchée sur les lieux pour apprécier et déterminer les causes de cette situation. », indique la note à la presse du gouvernement.

Il ressort des premiers résultats des d’analyses que ces sources ont été polluées à la suite de la rupture de valve d’un pipeline transportant l'eau boueuse cyanurée de décantation au parc à résidus de l’entreprise exploitant la mine d’Or d’Ity dans le département de Zouan-Hounien.

Aussi ajoute la source, « Cette rupture a causé un écoulement qui a atteint une rivière adjacente au parc à résidus de la mine et a abouti au fleuve Cavally à travers le canal artificiel d’évacuation des eaux pluviales. Une mise en demeure de cessation de pollution a été immédiatement servie à l’entreprise incriminée et en accord avec les autorités préfectorales, les populations ont été sensibilisées à ne pas consommer les eaux polluées. »

À ce jour, poursuit la déclaration du gouvernement, la source de pollution a été maîtrisée par la société minière qui s’est engagée dans un bref délai à approvisionner les populations riveraines en eau potable en attendant la dépollution totale des eaux qui est en cours.

ll convient de relever fort heureusement qu’à ce jour, « aucune perte en vies humaines n’est à déplorer. »

Aussi, le ministère de l’environnement, du développement durable et de la transition écologique exprime la solidarité du gouvernement aux habitants des zones sinistrées et les rassure que toutes les mesures soient mises en œuvre pour minimiser les effets de cet accident regrettable. Terminant le ministère « les invite à s’abstenir de consommer les eaux, les animaux et végétaux contaminés, et à se rendre immédiatement dans un centre de santé en cas de symptômes tels que des vomissements ou des maux de tête. »

A noter que depuis cette matinée du 02Juillet 2024, des citernes d’eau potable sont arrivées sur place notamment dans le village de Ouyatouo, pour approvisionner les ménages. Sans oublier le lancement effectif des travaux de forages en vue de construire des pompes, à la grande joie des villageois. Ce qui a fait tomber la tension entre l’industriel minier et les villageois. Affaire à suivre.