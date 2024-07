Cote d'Ivoire: Divo célèbre le Président Ouattara - Un hommage à un 'bâtisseur visionnaire'

La ville de Divo a vibré, le 29 juin 2024, au rythme d'une cérémonie de remerciements et de soutien en l'honneur du Président de la République, Alassane Ouattara. Cet événement a rassemblé les populations de la région du Lôh-Djiboua et des communautés du grand centre installées dans l'Ouest du pays, témoignant de la profonde reconnaissance envers le Chef de l'État pour ses actions de développement.

Sous la présidence du Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, et en présence du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, ainsi que de plusieurs membres du Gouvernement, cette célébration a été marquée par une forte mobilisation. Des élus, cadres et notabilités des régions du Lôh-Djiboua, de la Nawa, du Guémon, du Goh, de la Marahoué, du Haut-Sassandra et de San Pedro ont également répondu présent, illustrant l'importance de cet événement pour la région.

Dans son discours, le ministre Amédé Kouassi a mis en avant les réalisations du Président Ouattara dans la région. "Grâce au leadership du président Alassane Ouattara, nous avons vu notre région se développer et prospérer", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que le programme présidentiel d'urgence, mis en oeuvre après la visite d'État du Président en septembre 2015, a permis la construction de nombreuses infrastructures à Divo et dans ses environs. Il a également souligné l'amélioration significative du taux d'électrification, passé de 30% en 2011 à presque 100% aujourd'hui.

L'amélioration des infrastructures de santé a été un autre point fort de son intervention. Le ministre a mentionné la construction de plusieurs dispensaires ruraux et urbains, rendant les soins de santé plus accessibles à la population. Grâce aux programmes initiés par le Président Ouattara, les problèmes d'eau potable à Divo ne sont plus récurrents, et l'adduction d'eau avec de nouveaux équipements a considérablement progressé.

La ministre Mariatou Koné, présente à cet événement, a exprimé sa satisfaction de participer à cette célébration. "Heureuse d'avoir été aux côtés du Vice-président, SEM Tiémoko Meyliet Koné, à l'occasion de cette grande cérémonie d'hommage en reconnaissance aux actions de développement du Chef de l'État", a-t-elle déclaré. Elle a également félicité le ministre Amédé Kouakou, Président de la région du Lôh-Djiboua, pour le succès de cette manifestation.

La foule compacte réunie au stade municipal de Divo a témoigné de l'ampleur du soutien populaire au Président Ouattara. Les participants ont salué ses efforts inlassables pour transformer la Côte d'Ivoire en un pays moderne et prospère. En tant que bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle, Alassane Ouattara a su gagner le coeur de ses concitoyens grâce à une vision claire et des actions concrètes.

Cette cérémonie de remerciements et de soutien à Divo illustre non seulement la reconnaissance des populations locales envers le Président, mais aussi l'impact tangible de ses politiques de développement. Les infrastructures améliorées, l'électrification quasi totale, et l'accès accru aux soins de santé et à l'eau potable sont autant de preuves du progrès accompli sous sa gouvernance.

La journée du 29 juin 2024 restera gravée dans les mémoires des habitants de Divo et de la région du Lôh-Djiboua. Elle a symbolisé l'unité et la gratitude des populations envers un leader qui continue de bâtir un avenir prometteur pour la Côte d'Ivoire. La cérémonie a non seulement été un moment de célébration, mais aussi une reconnaissance des efforts soutenus pour le développement et la prospérité du pays.