Gabon: Comilog - Le Général Doudou Lengoma installé dans son fouteuil de PCA

La COMILOG (Compagnie minière de l'Ogooué) a un nouveau Président du Conseil d'Administration (PCA). Il a été officiellement installé ce mardi 02 juillet 2024, dans les locaux du ministère des Mines, par le ministre Gilles Nembé, en présence des hauts cadres de cette entreprise et ceux du ministère. Il remplace à ce poste, Ruffin Martial Moussavou.

center>Le chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a décidé de repositionner les mines. Selon le ministre Gilles Nembé, le président de la République veut faire du secteur minier, un outil de développement majeur du Gabon. Il sait compter sur chaque maillon de la chaine Comilog pour davantage, produire. En nommant le Général Jean Hilaire Doudou Lengoma au poste de Président du Conseil d'Administration de la Comilog, en Conseil des ministres du 20 juin dernier, le président de la transition compte sur la solidarité des uns et des autres dans l'optique d'avoir des résultats qui participent au développement du pays.

Conscient du poids de la responsabilité qui est la sienne, le nouveau Président du conseil d'administration de la Comilog, a tout d'abord rendu grâce à Dieu, qui est le Maitre des temps et des circonstances, avant de remercier le Chef de l'État, le Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Aussi, a t-il humblement demandé au ministre des Mines, de bien vouloir lui transmettre sa "très respectueuse gratitude". Il a rappelé à des fins utiles qu'il est soldat. "Je suis soldat. Je reste soldat et je renouvelle ici et maintenant au Chef Suprême des Forces de défense et de Sécurité, mes Devoirs au drapeau" insistera t-il.

S'adressant à l'Administrateur directeur Général, Léod Paul Batolo, le nouveau PCA a souligné que ce dernier est "le maitre d'oeuvre et que lui, PCA, sera volontiers, la sentinelle dévouée à la tache, au service des intérêts bien compris de l'entreprise et de la vision restauratrice du Chef de l'Etat. Pour le Général Doudou Lengoma, "la Comilog devra poursuivre l'effort collectif dans l'esprit de la restauration des institutions, pour la consolidation des acquis et la maitrise des nouveaux enjeux, par l'innovation et par la résilience".

Pour rappel, le Général Jean Hilaire Doudou Lengoma remplace à ce poste, l'ancien ministre Rufin Martial Moussavou, qui lui aussi, n'a pas manqué de remercier le Chef de l'Etat.