Sénégal: Ibrahima Sy parrain d'une licence professionnelle de l'ENSEPT

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, a été choisi comme parrain de la première promotion d'une licence professionnelle en éducation et promotion de la santé, apprend-on d'un communiqué transmis à l'APS.

Il signale qu'au terme de cette formation délivrée par l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel (ENSETP) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la cérémonie de remise de diplômes a eu lieu le lundi 1eᣴ juillet dernier.

Selon le communiqué, l'ambition de ce cursus est de "créer la possibilité pour les professionnels ou futurs professionnels de se former, se qualifier et développer leur pouvoir d'agir sur les questions de santé et de répondre efficacement et durablement aux besoins des populations et des communautés".

L'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel, la chaire UNESCO et le centre collaborateur OMS Éducation & Santé "se sont engagés dans la mise en place de cette licence professionnelle en éducation et promotion de la santé (EPROS)", indique la même source.