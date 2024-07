Burundi: Accélérer l'accès à une électricité propre et fiable

communiqué de presse

WASHINGTON — Un nouveau projet financé par la Banque mondiale appuiera l'augmentation de l'accès à l'électricité au Burundi et contribuera à améliorer la performance du secteur énergétique du pays.

Le projet devrait bénéficier à environ 2,4 millions de personnes, 1 200 institutions publiques et 6 000 petites et moyennes entreprises et industries grâce à un accès nouveau ou amélioré à l'électricité. Il fait partie de l'initiative régionale ASCENT (Accélérer la Transformation de l'Accès à une Énergie Propre et Durable) de la Banque mondiale, qui appuie l'accès à l'électricité pour 100 millions de personnes en Afrique de l'Est et australe d'ici 2030.

La mauvaise qualité des services d'électricité compromet les opportunités de croissance économique au Burundi et le manque d'investissements a compromis les efforts d'expansion de l'accès à l'électricité. Le projet ASCENT du Burundi appuiera le Programme d'Accès Universel du Gouvernement du Burundi, lancé en 2023, et renforcera le réseau moyenne tension à travers le pays tout en réhabilitant, en modernisant et en étendant le réseau de distribution de Bujumbura.

Afin d'accélérer les efforts visant à étendre l'accès à l'électricité, le Gouvernement du Burundi travaillera en partenariat avec le secteur privé pour appuyer l'électrification par le réseau des zones périurbaines et rurales. Le projet appuiera un projet pilote de distribution mené par Weza Power, une entreprise privée nouvellement créée qui a signé un Accord de Partenariat Public Intérimaire avec le Gouvernement. Le projet améliorera également la fiabilité et la qualité du réseau et renforcera l'infrastructure de base pour déployer les prochaines phases du programme d'accès, et appuiera également la viabilité du secteur de l'électricité par le biais d'une assistance technique à certaines entités gouvernementales.

"Ce projet appuiera des réformes clés grâce à des conditions basées sur la performance concernant la structure tarifaire, la politique de raccordement électrique et les normes du réseau afin d'éliminer les obstacles à l'électrification et d'assurer la viabilité à long terme des investissements. A travers ce projet la Banque mondiale, la Société Financière Internationale (SFI) et l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) travailleront comme un seul groupe de la Banque mondiale et fourniront un ensemble de solutions qui faciliteront la mobilisation d'importants capitaux privés pour soutenir une approche innovante visant à améliorer les conditions de vie de millions de personnes au Burundi", a déclaré Hawa Wagué, Représentante Résidente de la Banque mondiale au Burundi.

Avec un financement de 190 millions de dollars (100 millions de dollars de don de l'IDA* et 90 millions de dollars provenant d'autres donateurs , y compris la Banque Européenne d'Investissement, l'Union Européenne, et l'Agence Française de Développement), le projet ciblera les ménages dirigés par des femmes ainsi que les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), les aidant à bénéficier d'un accès à une électricité fiable et abordable, offrant des opportunités d'augmenter la productivité et de créer des emplois.

Le projet complétera le Projet national d'énergie solaire dans les communautés locales ("SOLEIL-Nyakiriza") en cours, qui vise à développer des solutions solaires décentralisées.

* L'Association Internationale de Développement (IDA) de la Banque mondiale, créée en 1960, aide les pays à faible revenu en leur accordant des dons et des prêts à taux d'intérêt faibles ou nuls destinés à des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, réduisent la pauvreté et améliorent les conditions de vie des populations. L'IDA figure parmi les principales sources d'assistance pour ses 75 pays clients, dont 39 se trouvent en Afrique. Depuis 1960, l'IDA a fourni 552 milliards de dollars à 115 pays. Les engagements annuels se sont élevés en moyenne à environ 36 milliards de dollars au cours des trois dernières années (AF21-AF23), dont environ 75 % sont destinés à l'Afrique. Pour en savoir plus : https://ida.worldbank.org #IDAworks.