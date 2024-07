communiqué de presse

Le Vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 4 au 10 juillet 2024. Cette visite vise à renforcer le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Groupe de la Banque mondiale, un client important de l'Association internationale de développement (IDA).

Cette visite, qui précède la reconstitution de l'IDA21, mettra l'accent sur l'impact des programmes financés par l'IDA en Côte d'Ivoire, en particulier dans les secteurs prioritaires du Plan de Développement National 2020-2025. Les discussions porteront sur le développement du capital humain, l'amélioration des chaînes de valeur agricoles, l'accélération de l'accès universel à l'électricité, à l'eau et à l'assainissement, ainsi que sur les enjeux du changement climatique. M. Diagana rencontrera les autorités ivoiriennes pour discuter de la préparation du nouveau plan national de développement. Ces échanges permettront de définir l'appui de la Banque mondiale et d'aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable.

Pendant son séjour, M. Diagana présidera, aux côtés du Vice-Président SEM Tiémoko Meyliet Koné et du Directeur Adjoint Général du FMI, M. Bo Li, une table ronde sur le financement des actions climatiques. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Rapport sur le Climat et le Développement (CCDR) de la Banque mondiale récemment adopté par le gouvernement, réunira des experts du gouvernement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des partenaires au développement et des membres du secteur privé.

De plus, M. Diagana co-présidera avec le Premier ministre Beugré Mambé une table ronde réunissant bailleurs de fonds, secteur privé et gouvernement, axée sur l'autosuffisance alimentaire et la chaîne de valeur du riz. Il visitera également les activités de la chaîne de valeur de l'anacarde, un secteur dans lequel la Côte d'Ivoire a connu un succès remarquable, avec le soutien de la Banque mondiale.

Une partie essentielle de son séjour sera consacrée à des sessions de travail technique pour améliorer le capital humain en utilisant le numérique comme levier, et pour accélérer l'accès universel à l'électricité en Côte d'Ivoire, un pays prioritaire de l'initiative pour l'accélération de l'accès à l'électricité d'ici 2030 du Groupe de la Banque mondiale et du Groupe de la Banque Africaine de Développement. L'accélération de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement sain, en lien avec l'objectif de développement durable sur l'eau et l'assainissement (ODD6), sera également abordée.

Des rencontres avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux, le secteur privé et des représentants de la société civile sont également prévues. M. Diagana s'entretiendra avec des partenaires tels que la Banque africaine de développement (BAD), soulignant l'engagement continu de la Banque mondiale envers la coopération régionale.

Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à environ 6 milliards de dollars, couvrant des domaines de développement prioritaires tels que l'amélioration du capital humain, le développement des chaînes de valeur agricoles, le développement des infrastructures, la promotion du secteur privé et le renforcement de la résilience face aux chocs climatiques.