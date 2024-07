Sénégal: USSEIN - Le CROUS Sine-Saloum explique les ressorts de sa 'gestion inclusive'

Kaolack — Le Centre régional des œuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum (CROUSS) dit miser sur un cadre d'échange et de partage pour arriver à "une gestion inclusive et participative", en vue de s'ouvrir davantage aux étudiants et à son personnel, "afin de parer à toute éventualité de crise".

"Pour mettre en œuvre des initiatives facilitant certaines procédures aux étudiants et à son personnel, le CROUS-SS met en œuvre un cadre d'échange et de partage pour une gestion inclusive et participative. Il instaure des espaces de facilitation de dialogue à tout son personnel, mais aussi s'ouvre de plus en plus aux étudiants", indique-t-il dans un communiqué.

Le CROUS-SS, convaincu que "les services sociaux offerts aux étudiants ne se font pas sans les bénéficiaires que sont les étudiants et les employés de l'institution", propose "des concepts de gestion participative novateurs", lit-on dans ce communiqué reçu mardi de son service de communication.

"Il s'agit donc pour la direction générale de s'ouvrir aux étudiants et au personnel en créant des espaces de dialogue qui sont des lieux de rencontres, des théâtres d'inclusion dans la mesure où il est question de permettre à tous les travailleurs et tous les étudiants de s'exprimer librement sur leurs préoccupations respectives afin de parer à toute éventualité de crise", ajoute la même source.

Des concepts tels que "DISSO AK SAMA DIRECTEUR" (Se concerter avec mon directeur, en wolof), "SAMA ETUDIANT, SAMA YIITE" (Mon étudiant, ma priorité) représentent la matérialisation de cette vision inscrite dans la gestion des œuvres sociales universitaires dans une logique inclusive et participative, selon le communiqué.

"Le concept +DIISO AK SAMA DIRECTEUR+ est une méthode managériale participative qui amorce la remise en question de la démarche descendante qui prédomine dans les milieux institutionnels", est-il indiqué dans ce communiqué.