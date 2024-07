Congo-Brazzaville: Élection au Sénat - Agir pour le Congo dénonce les accusations de corruption contre Carole Agito

Le parti politique « Agir pour le Congo » (AGPC) dénonce les accusations de corruption portées contre sa présidente nationale, la sénatrice Carole Agito Amela, et menace d'intenter un procès contre leur auteur.

Les accusations attribuent à l'ancienne questeure du Sénat sur l'acquisition de véhicules en vue de corrompre des sénateurs et des présidents de partis politiques pour se faire réélire aux mêmes fonctions. L'AGPC condamne fermement et dément ces « allégations mensongères, calomnieuses et diffamatoires répandues". En conséquence, ce parti politique "se réserve le droit de saisir la justice pour réparation et surtout contraindre, par les moyens de droit, les uns et les autres à l'éthique des valeurs dans la pratique de la communication politique".

"En démocratie, la politique n'est pas un champ de bataille où, pour accéder au poste de responsabilité, il faut impérativement marcher sur les cadavres des autres. EIle est le lieu d'un débat ouvert et constructif sur les idées et les projets sociaux des uns et des autres", sur la manière de gérer la chose publique, peut-on lire dans le communiqué de presse d'AGPC, qui soutient que la sénatrice Carole Agito était élue questeure du Sénat sur la base de son projet de gestion. Le communiqué se conclut par un appel au calme adressé aux cadres et militants du parti et leur soutien à la sénatrice Carole Agito.