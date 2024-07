Congo-Brazzaville: Secteur pétrolier - Prendre en compte les questions HSE

Pour le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, les questions HSE (Hygiène, sécurité et environnement) représentent un enjeu stratégique pour le développement du secteur pétrolier. Il s'est ainsi exprimé à l'occasion de la semaine HSE organisée à Pointe-Noire par la société Eni Congo.

Au cours des retrouvailles, le ministre a signifié que la mise en oeuvre d'une politique hygiène, sécurité et environnement robuste n'est plus une option pour le développement du secteur pétrolier mais plutôt une nécessité absolue. Elle permet de préserver l'intégrité physique et la sécurité des travailleurs ainsi que de réduire les risques d'accidents. Cette mise en oeuvre doit minimiser aussi les impacts environnementaux.

« Aujourd'hui plus que jamais, les questions d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement doivent être au coeur de toutes les préoccupations. Ces questions représentent un enjeu stratégique non seulement pour le développement du secteur pétrolier, mais aussi pour l'avenir de la nation congolaise, dans un monde où les préoccupations environnementales et sociales prennent une place de plus en plus prépondérante », a-t-il déclaré.

« Nous avons le devoir d'être exemplaires. Notre engagement envers ces valeurs n'est pas seulement une question de conformité à des règles standards ou des lois mais un impératif moral. C'est ainsi que nous pouvons construire ensemble, pour aujourd'hui et pour demain, une économie résiliente, équitable et durable. C'est en augmentant notre attractivité que nous pouvons attirer les acteurs nationaux et internationaux. C'est en garantissant les conditions de travail exemplaires que nous pourrons maintenir cette attractivité», a-t-il poursuivi.

« La prise en compte des questions HSE dans l'industrie pétrolière et gazière en République du Congo s'aligne parfaitement avec le projet de société du chef de l'Etat. L'organisation de la semaine HSE par Eni Congo témoigne de l'engagement fort de cette entreprise envers des questions de santé, de sécurité au travail et de protection de l'environnement », a laissé entendre le ministre des Hydrocarbures.

En outre, Bruno Jean Richard Itoua a indiqué que le Congo est l'un des rares pays africains aujourd'hui où l'exploration pétrolière continue à connaître une croissance importante à travers la relance de nouveaux produits, à savoir l'émergence des projets gaziers non seulement en mer avec la société Eni Congo, mais aussi très bientôt à terre avec la société Wing Wah.

«Cette relance constitue une formidable opportunité en vue de transformer l'économie congolaise et d'améliorer les conditions de vie de tous les Congolais. Ce rebond économique et industriel, tel que l'appelle le président de la République, constitue la trame de son projet de société intitulé " Ensemble, poursuivons la marche". Ce rebond est synonyme de progrès et de prospérité pour la nation congolaise et pour notre peuple », a-t-il indiqué.