Afrique: Concours international vidéo Epop - La jeunesse face à la crise environnementale

RFI Planète Radio et l'IRD (Institut de recherche pour le développement) organisent la 6e édition du concours international vidéo epop dénommé «« Fais voir ce qu'ils ressentent », mobilisant les candidats et candidates à faire des vidéos en recueillant des témoignages face aux bouleversements climatiques et environnementaux.

Le concours a pour but de réaliser une vidéo d'une minute au minimum et trois minutes au maximum, mettant un ou plusieurs témoignages de personnes qui affrontent au quotidien les impacts des changements climatiques et environnementaux.

La vidéo ne doit pas contenir de musique ni de texte à l'écran, de nudité, de langage trop vulgaire, de commentaires offensants, racistes ou inappropriés et d'actes de violence, de propagande religieuse, ni faire la promotion de drogues ou d'alcools. Chaque participant ou groupe peut présenter trois productions vidéos maximum au format horizontal 16 : 9.

La vidéo doit être tournée avec un smartphone ou avec tout type de matériel disposant d'une qualité haute définition (Appareil photo numérique, caméra, tablette, caméra embarquée type GO Pro, etc.). La qualité du son est primordiale et sera également appréciée par le jury.

Toute vidéo contenant de la musique sera exclue du concours. Les vidéos doivent être envoyées avant le 12 septembre 2024.

%

La participation est gratuite, la thématique du concours reste libre. Le concours est ouvert aux jeunes du monde entier ayant au moins 15 ans.

L'objectif du concours est la réalisation de courtes vidéos qui aident à mieux comprendre le ressenti humain des populations dont la qualité de vie est aujourd'hui dégradée par les conséquences directes ou indirectes des changements environnementaux et climatiques.

Les vidéos présentées seront évaluées par un jury composé de professionnels. Celles-ci doivent être réalisées par les candidats ou candidates qui garantissent à France Médias Monde et ne contiennent aucune image dont un tiers pourrait revendiquer la propriété. Les vidéos ne doivent jamais avoir été publiées ou inscrites à un autre concours.

Le candidat doit s'assurer que la vidéo est conforme à toutes les conditions précisées et qu'elle pourra être utilisée sur différents médias dans le cadre de la diffusion ePOP Network.

Les candidats pourront participer en soumettant leur vidéo sur la page web dédiée : https://concours.epop.network. L'inscription du concours epop se fait en ligne via le formulaire, cliquez sur envoie ta vidéo.

Si la langue parlée dans la vidéo n'est pas le français, le candidat est tenu de faire parvenir aux organisateurs un document texte avec la traduction des dialogues et commentaires contenus dans la vidéo.

Les critères de sélection introduiront le degré de créativité de la vidéo ; la qualité technique de la vidéo ; la qualité et l'originalité du témoignage recueilli ; le choix d'une problématique et sa mise en perspective.

Le concours a quatre prix. Les noms des gagnants seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix en décembre prochain.