Congo-Brazzaville: Aden et TotalEnergies engagées à booster l'écosystème digital

Le directeur général de l'Agence de développement de l'économie numérique (Aden), Héliodore Francis Alex Gouloubi, s'est entretenu le week-end dernier à Pointe-Noire avec les responsables de TotalEnergies Startup Center avec qui ils envisagent une collaboration en vue de booster le développement des startups numériques au Congo.

TotalEnergies Startup Center est un incubateur de la société Totalenergies EP Congo, spécialisé dans le développement et l'accompagnement des startups digitales. Dans leurs échanges, Héliodore Francis Alex Gouloubi et le conseiller aux relations extérieures de TotalEnergies EP Congo, Rock Ghislain Itsiémé, ont discuté des stratégies à mettre en place pour redynamiser le secteur de l'économie numérique au Congo.

Le directeur général de l'Aden a profité de l'occurrence pour présenter à TotalEnergies Startup Center quelques projets inscrits dans son programme d'activités au titre du deuxième semestre de l'année en cours. A cet effet, il a sollicité l'appui dudit incubateur dans la redynamisation de l'écosystème entrepreneurial digital congolais, à travers l'accompagnement technique et financier des startups oeuvrant dans le secteur du numérique. « Notre pays dispose depuis l'année 2022 d'une loi portant attribution du label startup du numérique et de l'innovation technologique. TotalEnergies EP Congo disposant d'une startup center, un hub d'accompagnement, d'innovation et de formation des jeunes, il était pour nous de bon aloi de venir la visiter afin de se faire une idée de ce qui s'y fait. Nous sommes émus car tout se passe à merveille, mais nous avons profité pour échanger avec les porteurs de projets qui sont actuellement en phase d'incubation et nous les avions vivement encouragés », a expliqué Héliodore Francis Alex Gouloubi.

%

Créée par loi n°69/2022 du 16 août 2022, l'Aden se fixe pour objectifs, entre autres, de créer un véritable écosystème des startups pour la création des services et produits à valeur ajoutée ; contribuer à la conception, la planification et la programmation des activités à mener en vue de la généralisation de l'usage du numérique au Congo. Elle vise aussi à contribuer à la politique nationale de développement de l'économie numérique ; à mettre en oeuvre des stratégies et des plans d'actions visant le développement de l'environnement numérique ainsi que l'élaboration des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de l'économie numérique.