Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 Juillet 2024

Rca : Insécurité et grand banditisme- Au moins deux soldats et huit rebelles tués dans de violents affrontements

Au moins dix personnes, dont deux soldats et huit rebelles, ont été tuées et plusieurs autres blessées samedi et dimanche dans des affrontements armés dans le centre-est de la République centrafricaine (Rca), selon des sources locales concordantes. De violents affrontements ont éclaté samedi et dimanche entre des rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique (Upc), membre actif de la coalition des patriotes pour le changement (Cpc), et les Forces armées centrafricaines (Faca) au village Goya à environ 40 km de Bambari, chef-lieu de la préfecture de l'Ouaka, selon les mêmes sources. Le bilan provisoire de ces accrochages fait état de dix morts dont huit rebelles et deux membres des Faca ainsi que des blessés dans les deux camps. (Source : abangui.com)

Niger : Tensions Benin-Niger- Le Président Tiani favorable à un retour à la normale des relations entre les deux pays

C’est ce qui ressort d’un communiqué du gouvernement nigérien publié, le lundi 1er juillet 2024, au terme de la visite au Niger le 24 juin dernier des anciens Présidents du Bénin Nicéphore Soglo et Dr Boni Yayi en mission de médiation dans le pays. Le Communiqué rappelle que « le mardi 25 juin, les présidents Nicéphore Soglo et Dr Boni Yayi ont été reçus en audience par le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie. Au cours de cet entretien, qui s'est déroulé dans un climat empreint de fraternité et de convivialité, les présidents Nicéphore Soglo et Dr Boni Yayi ont plaidé pour un retour rapide à la normale des relations fraternelles et séculaires entre les deux pays. Répondant à ses hôtes, »le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a tenu à saluer l'initiative des deux anciens chefs d'Etat, tout en faisant un rappel historique de l'excellence des relations séculaires qui ont toujours existé entre les deux peuples. » Cette commission tripartite comprendra, des représentants du gouvernement Béninois, des représentants du gouvernement nigérien et les deux anciens Présidents de la République du Benin. (Source : Anp)

%

Guinée : Chine- Mamadi Doumbouya bientôt chez Xi Jinping

Le Président de la Transition guinéenne, Général Mamadi Doumbouya serait attendu en Chine. Bien qu’aucune date n’ait encore été fixée, les préparatifs de ce déplacement vers l’empire du milieu seraient en cours, a-t-on appris. Une source diplomatique a confié que « le programme du Président n’est encore validé ». Toutefois, si ce voyage se confirme Chine : Mamadi Doumbouya bientôt chez Xi Jinping.Le Président de la Transition guinéenne, Général Mamadi Doumbouya serait attendu en Chine. Bien qu’aucune date n’ait encore été fixée, les préparatifs de ce déplacement vers l’empire du milieu serraient en cours, a-t-on appris. Une source diplomatique a confié que « le programme du Président n’est encore validé ».(Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Autoroute du nord - 4 décès dont 3 calcinés dans un accident de la circulation

Un véhicule particulier avec à son bord 5 personnes fait une sortie de route suivie de feu. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux et ont éteint le feu au moyen d’une lance à mousse. Malheureusement, sur 5 victimes, l’on dénombre 4 décès dont 3 calcinés. Le seul survivant gravement blessé a été évacué à l’hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo. Il faut déplorer une recrudescence d’accidents mortels sur l’autoroute du nord. C'est pourquoi les sapeurs-pompiers invitent tous les usagers de la route à observer une vigilance accrue et un respect scrupuleux des règles de la circulation routière sur ledit axe.( Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Mobilisation des ressources - Actionnariat populaire- Près de 17 milliards de Fcfa mobilisés

L’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (Apec) a pu mobiliser près de 17 milliards de Fcfa, en une année, pour les investir dans des projets endogènes, a indiqué son directeur général, Karim Traoré. Lancé le 12 juin 2023 par le chef d’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire a pu mobiliser, à la date du 1er juillet 2024, près de 17 milliards de Fcfa, a assuré le Directeur général de l’Apec, Karim Traoré. Pour lui, l’Apec a déjà investi dans des projets communautaires. Il a cité notamment l’usine de transformation de tomates lancée à Bobo-Dioulasso. Il s’est exprimé lundi 1er juillet 2024 sur la télévision nationale du Burkina. (Source : Burkina 2024)

Gabon : Justice et loi- L'ancien président Ali Bongo a cessé sa grève de la faim

L’ancien président gabonais Ali Bongo a stoppé sa grève de la faim, révèle RFI dimanche 30 juin. L’ex-chef de l’État avait cessé de s’alimenter le 14 mai pour protester contre le traitement réservé à son épouse Sylvia et leur fils Noureddin, tous deux incarcérés. Leurs avocats dénonçaient une « séquestration » et des « actes de torture ». Leur entourage s’inquiète d’ailleurs de leur sort, alors que lundi 1er juillet commencent les vacances judiciaires. La grève de la faim d’Ali Bongo a cessé fin mai, juste avant la visite du président Brice Oligui Nguema en France le 28 mai. « Son entourage l’a supplié d’arrêter. Il avait perdu du poids et sa mobilité s’était dégradée », confie un proche. (Source : Rfi)

Sénégal : Assemblée nationale- Une proposition de loi pour mettre à jour le règlement intérieur

Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolli, Vice-président du Groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, a déposé lundi une proposition de loi visant à modifier la loi organique n°2002-20 du 15 mai 2002 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, telle que modifiée.Cette proposition de loi, soumise conformément aux dispositions de l’article 60 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, a pour objectif de mettre à jour le règlement intérieur suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi constitutionnelle n°2021-41 du 20 décembre 2021. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolli souligne que cette actualisation est indispensable pour permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de faire en toute légalité sa Déclaration de politique générale (Dpg). Dans l’exposé des motifs, le député indique que l’objectif ultime de cette mise à jour est de restaurer la crédibilité du Parlement sénégalais. (Source : adakar.com)